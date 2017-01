„Avem prima şansă de calificare la Cupa Mondială“

Octavian Morariu, președintele COSR, spune că naționala de rugby este în progres:

„Avem prima șansă de calificare la Cupa Mondială“

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Octavian Morariu, a declarat că reprezentativa „frunzei de stejar”, care s-a clasat pe locul trei la Cupa Europeană a Națiunilor, are prima șansă în partidele de baraj pentru Cupa Mondială din 2011. „La începutul anului, multe persoane din lumea rugby-ului vedeau România pe o linie moartă. Iată că, în 2010, România a reușit patru victorii și o remiză, a demonstrat că este o mare națiune de rugby, iar marile națiuni nu mor niciodată. Am încredere în echipă, nu va fi simplu în recalificări, chiar dacă primele două partide vor fi mai ușoare. Meciurile cu Uruguay vor fi foarte grele, pentru că sud-americanii au câțiva jucători foarte buni, care evoluează chiar în campionatul din Franța sau Anglia. Nu va fi ușor, dar cred că avem prima șansă”, a spus Morariu. Și președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, este de părere că naționala tricoloră este pe un drum ascendent. „Am terminat o etapă, urmează meciurile de calificare la CM 2011, dar și IRB Nations Cup, unde vor fi meciuri grele. Încet-încet, înaintăm pe drumul pe care ni l-am propus. Am urcat pe locul 17 în ierarhia mondială și sper ca, la sfârșitul anului, să fim undeva pe locul 15-16. Sunt convins că vom merge la Cupa Mondială”, a declarat Petrache.