„Avem o generaţie tânără foarte bună, din care putem scoate campioni olimpici“

Președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca:

„Avem o generație tânără foarte bună, din care putem scoate campioni olimpici“

Într-un an dificil, marcat de criza economică, Asociația Județeană de Lupte Constanța a reușit să depășească obstacolele și să creeze sportivilor condiții optime pentru participarea la competițiile oficiale, interne și internaționale. Pentru luptele constănțene - libere și greco-romane -, aflate în plin proces de reorganizare, viitorul sună bine. Generația actuală, care crește în centrele de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS, la Mangalia sau la Medgidia, este una de mare valoare, din care nu lipsesc elementele de excepție, care, peste ani, pot aduce României medalii prețioase la Campionatele Mondiale sau Europene. „În 2009, la Campionatele Naționale individuale de copii, cadeți și juniori, s-au obținut șase medalii de aur, patru de argint și șase de bronz. S-au remarcat, prin tenacitate, disponibilitate la efort și spirit de fair-play, sportivi precum Denisa Macovei, Nicoleta Popa, Liviu Costache, Vlad și Ionuț Caraș, Rariana Moise, Bogdan Cornea, Iulian Grăjdan, Ionuț Ion, Sebastian Agrigoroșoaiei sau Cătălin Cășaru, ultimul - component al lotului național de seniori al României. De acești copii trebuie să avem grijă, ei sunt urmașii campionilor olimpici ai României”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Județele de Lupte Constanța, Gigi Pambuca. Tânărul șef al AJL a dorit să evidențieze și performanțele luptătorilor de la CS Farul, care, la nivel de seniori, au câștigat cinci medalii, prin Ion Pascu, Alexandru Mălășincă, Marius Enache și Constantin Zamfir. „Nu a fost un an ușor, nici pentru juniori, nici pentru seniori, nici pentru noi, cei care trebuie să le asigurăm sportivilor participarea la turnee. Vreau să mulțumesc, pe această cale, partenerilor noștri de nădejde din 2009: Direcția pentru Sport a Județului Constanța, doamnei Elena Frîncu, director coordonator, care ne-a susținut cu fonduri nerambursabile, societăților Sorla și Trant Com, domnilor Ghiuri Orlando, Adam Trantu și Mișu Stere, toți apropiați ai sportului și în special ai luptelor. Unul dintre obiectivele principale ale anului 2010 este cooptarea a cât mai mulți parteneri în asociație. Fără bani nu poți face nimic, deci nici performanță. Trebuie să întărim asociația și sper ca, alături de noi, să vină cât mai mulți agenți economici. Luptele au o mare tradiție la Constanța și trebuie să o ducem mai departe”, a spus Pambuca. v v v Pentru anul 2010, președintele AJL dorește ca luptătorii de la malul mării să cucerească medalii la campionate, dar să facă și pasul către loturile naționale. „În afara lui Cășaru, care a fost deja inclus în lotul de seniori, îi mai avem pe Agrigoroșoaiei și Pîrvan la naționala de cadeți, care se pregătește la Piatra Neamț, iar Răzvan Roman și Vlad Caraș sunt membri ai Centrului Olimpic de la Reșița. Ei trebuie să-și păstreze locurile și m-aș bucura dacă, alături de cei cinci, vor mai apărea și alți constănțeni. În competiții, Naționalele sunt prioritare, dar vrem să facem o figură cât mai frumoasă și la Jocurile Mării Negre, care vor avea loc, la vară, la Constanța”, a precizat Gigi Pambuca.