„Avem 5% şanse de calificare la Mondiale“

Stelian Moculescu, selecționerul Naționalei masculine de volei:

„Avem 5% șanse de calificare la Mondiale“

Echipa națională masculină de volei a României susține, în week-end, la Constanța, o nouă „dublă” contând pentru Liga Europeană. Adversara tricolorilor pregătiți de Stelian Moculescu este Grecia, meciurile disputându-se sâmbătă și duminică, în Sala Sporturilor, de fiecare dată de la ora 17,30. „Este penultimul nostru sfârșit de săptămână în Liga Europeană, competiție pe care am folosit-o și ca un fel de pregătire pentru faza finală a calificărilor la Mondialele din 2010, din Italia. Grecia are o echipă foarte bună, care e clasată înaintea noastră, dar, la această ultima reprezentație a României la Constanța, vom încerca să jucăm bine și să vedem progresele pe care le-am făcut. Dacă vom reuși să și câștigăm un meci, ar fi frumos. Nu ne interesează însă în mod deosebit să batem. Timpurile strălucite ale voleiului românesc au apus. Acum, avem o echipă care încearcă să se ridice din nou la nivelul european”, a declarat Moculescu, ieri, la Constanța. În grupa finală de calificare la Mondiale, care se joacă la Kragujevac (Serbia), între 14 și 16 august, România joacă împotriva țării gazdă (fostă campioană olimpică), a Spaniei (campioana europeană) și a Turciei. „Avem 5% șanse de calificare. Dintre cele patru, merg mai departe două. Să fim realiști. Am trecut de două tururi de calificare, dar acum vin echipele care joacă într-adevăr volei. O să încercăm să ne ridicăm și noi la nivelul lor. Acolo ne vom da seama de distanța care e între cei buni și noi. Acum e ca atunci când urci pe munte, aerul e mai subțire”, a mai spus Moculescu. Antrenorul nu regretă niciun moment că a preluat Naționala României. „Până acum, am reușit câteva victorii frumoase. Anul trecut, aceeași echipă nu a câștigat vreun set în calificări, iar acum ne-am calificat pentru ultimul tur, unde jucăm cu fosta campioană olimpică, Serbia și contra campioanei europene, Spania”, punctează Stelian Moculescu.