Aurelian Băbuţan şi-a reziliat contractul cu Săgeata Năvodari

Aurelian Băbuțan și-a reziliat contractul cu Săgeata Năvodari

Managerul general al Săgeții Năvodari, Aurelian Băbuțan, a decis, ieri, să își rezilieze contractul cu gruparea dobrogeană. Băbuțan a menționat faptul că a fost alegerea sa de a face această mișcare și că încheierea colaborării a avut loc pe cale amiabilă. „A fost alegerea mea și clubul m-a înțeles. Când nu am mai putut fi util, am preferat să mă retrag. Am pornit cu obiectivul de a promova și nu poți schimba obiectivele în timpul campionatului. Îmi pare rău că nu am putut realiza mai multe la echipă. Voi rămâne tot în fotbal, nu știu dacă cel constănțean”, a declarat Băbuțan, pentru „Cuget Liber”.