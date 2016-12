Aurel Şunda conduce Săgeata la baraj

Aurel Șunda conduce Săgeata la baraj

Dumitru Rida, președintele Consiliului Director al Săgeții, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, la baraj (2 / 6 iulie), pe banca tehnică a echipei, în calitate de antrenor principal, va sta Aurel Șunda, tehnician care mai are contract cu clubul până pe 30 iunie și de care Săgeata anunțase că se va despărți.„Barajul face parte din ediția de campionat 2010/2011. Noi am făcut înțelegerea cu Șunda până pe 30 iunie, neavând cum să anticipăm barajul. Însă, când se zvonise că am putea susține baraj, am vorbit și ne-am înțeles pentru a conduce el echipa în dubla cu Voința Sibiu. În principiu, continuarea relației dintre Săgeata și Șunda depinde de rezultatul barajului, dar lucrurile se pot schimba. Oricum, în caz că vom câștiga barajul, îi prelungim sigur contractul antrenorului. Obiectivul său a fost accederea în Liga 1 și, astfel, și l-ar îndeplini”, ne-a spus Rida.