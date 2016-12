Campionatul Național de softball pentru junioare I, la Constanța

Au venit „americancele“!

Constanța este o veritabilă campioană a sporturilor din România. Are fotbal, handbal, baschet, volei rugby, o mulțime de discipline individuale, practicate pe teren, pe apă sau chiar în aer. Are chiar și squash. Mai nou, pe litoral au putut fi văzute și meciuri de softball. Pe terenul CFR din cartierul Palas Constanța s-au desfășurat, zilele trecute, partidele din cadrul returului Campionatului Național de softball pentru junioare I. La competiția organizată de Direcția Județeană pentru Sport și tineret Constanța, Federația Română de Baseball și Softball și clubul CFR Constanța, au participat trei echipe - Colegiul Național "Gib Mihăescu" Drăgășani, Clubul Sportiv "Liviu Buhăianu" Frasin și CSS LPS Roman -, cea de-a patra formația care era așteptată, Rusidava Drăgășani, neprezentându-se la concurs. La finele turului, clasamentul arăta astfel: 1. Drăgășani, 2. Frasin, 3. Roman. În returul de la Constanța, Frasin a obținut victorii pe linie și s-a ajuns astfel la baraj, unde Frasin s-a impus în fața Drăgășaniului și a intrat în posesia titlului de campioană a României. Organizatorii au acordat și un premiu special, înmânat celei mai tehnice jucătoare: Niculina Căinar, de la Clubul Sportiv "Liviu Buhăianu" Frasin. "Am fost bucuroși să putem găzdui un campionat național la o disciplină mai puțin cunoscută în România. Am rămas plăcut surprins de atitudinea și de ambiția jucătoarelor, care au avut un plus de motivație, fiind supervizate de arbitrul american Michael McCabe", a declarat, pentru "Cuget Liber", secretarul clubului CFR Constanța, Radu Gheorghe. Mai puțin popular în România, softball-ul este un sport practicat pe scară largă în SUA și chiar în multe alte state din Europa. Numele de softball a fost inventat de Walter Hakanson, în anul 1926, la o reuniune a Congresului Național de Recreere. Prin anii 1930, sporturi similare cu reguli și nume diferite ("minge pisicuță", "minge de diamant", "minge terci", "minge de dovleac", "minge de lămâie") au fost jucate peste tot în Statele Unite și Canada. Softball-ul se aseamănă foarte mult cu baseball-ul, însă există câteva diferențe importante, și anume că la softball diamantul este mai mic, mingea este mai mare, iar aruncarea se face pe sub mână, și nu peste mână, cum se joacă în baseball.