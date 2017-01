Sâmbătă, la Constanța, FC Farul - U Cluj 0-0

Au ratat, apoi s-au împotmolit

Obligată să câștige, sâmbătă, meciul de la Constanța cu U Cluj, colegă de suferință, Farul s-a văzut trădată de propriile slăbiciuni ofensive și de vremea potrivnică (frig, ploaie și vânt) și terenul extrem de greu, nereu-șind decât un 0-0, care îi îngreunează și mai mult situația. „Rechinii“ au ajuns pe locul 15, ultimul retrogradant, cu -11 la „adevăr“. Farul putea tranșa soarta meciului încă din prima repriză, când a ratat mai multe ocazii uriașe: Gheară (min. 4), de la 11 m central, cu toată poarta în față, și Gerlem (min. 11, 17, 27 - singur cu portarul). Dominați, oaspeții au încercat cartea contraatacului, dar numai G. Co-man (min. 31) s-a arătat mai periculos. După pauză, Farul a avut sprijinul vântului, dar terenul, deși protejat înain-tea meciului de o prelată, a devenit tot mai greu. Lupta surdă a dat totuși naștere și la ocazii, pe contre, Voiculeț (min. 68, 71, 84), respectiv A. Savu (74) și N. Jovanovic (75, 86), însă niciuna decisivă. Farul putea câștiga în minutul 90, dar golul lui Todoran a fost anulat corect pentru ofsaid. Chigou - capul spart și probleme cu frigul Două victime în tabăra Farului după meciul cu U Cluj, atacantul camerunez Dani Chigou și stope-rul Decebal Gheară. Primul și-a spart capul la un duel aerian cu Marius Baciu, în minutul 38, și, până la finele partidei, a purtat mai multe bandaje. După meci, a fost dus la spital și cusut. Dani a avut la final probleme serioase din cauza frigului, dar a primit imediat îngrijiri, revenindu-și. Problema lui Gheară este mai serioasă, el accidentându-se la genunchi, iar medicul Liviu Muja se teme să nu-i fi fost afectate meniscul și un ligament. După partidă, Gheară și Marius Nae au participat la controlul antidoping. Alt amical cu Cerno More Varna Sâmbătă, Farul are prevăzut un nou meci amical cu echipa bulgară Cerno More Varna, la Con-stanța. În precedentele două amicale, Farul a câștigat de fiecare dată, 2-1 acasă și 3-2 în deplasare. FC Farul - U Cluj 0-0 FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Curcă 6 - Băcilă 6, Gheară 5,5 (’21, Barbu 6), Șchiopu (cpt.) 6, Maxim 6 - Voiculeț 6, Mala 6, Todoran 6, Gas-ton 6 (’66, E. Nanu 6) - Gerlem 6 (’75, M. Nae 6), Chigou 6 U Cluj (antrenor, Gheorghe Mulțescu): C. Moldovan 6,5 - Olah 6, Cordoș 6,5, M. Baciu 6,5, Park 6,5, M. Jovanovic 6,5 - Bolohan 6 (’70, A. Savu 6), Haciatrian 6, G. Coman 6 (’90+1, C. Suciu) - D. Goga (cpt.) 6, N. Jovanovic 6,5 A arbitrat Tiberiu Lajos (Timișoara) - 7; asistenți, Dan Roșu (București) - 5, Mihai Artene (Vaslui) - 7