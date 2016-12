Ieri, la București, Sportul Studențesc - FC Farul 0-0

Au luptat, dar Liga 1 e tot departe

Privit ca o ultimă șansă de a reintra bine în cărțile promovării, meciul din Regie nu le-a adus decât un punct „marinarilor”, care, cu o victorie, se apropiau la două lungimi de locul doi. Rezultatul e însă meritoriu, în condițiile în care Farul a avut doi jucători eliminați. Partida din etapa viitoare, de la Stejaru, va fi momentul adevărului. Farul a rămas departe de promovare, la cinci puncte, după egalul alb de ieri, de pe terenul Sportului Studențesc, primul meci al „marinarilor” sub comanda noului cuplu de pe banca tehnică, Dennis Șerban - Gică Butoiu. Tehnicienii constănțeni au operat multe modificări față de ultimele meciuri. Au trecut la sistemul clasic 4-4-2, iar numeroasele indisponibilități au dus și la schimbări pe posturi. Astfel, fundaș stânga a jucat, surpriză, Cristocea, fundașii centrali au fost Păcuraru și Pătrașcu, iar Larie a fost urcat mijlocaș central. În această formulă, Farul a jucat bine, altceva față de până acum, dar tentativa „marinarilor” de a lua toate punctele a fost minată de arbitrul Istvan Kovacs, care le-a dat doi jucători afară, Soare și Henry. Sportul a presat în debutul partidei, dar fără a-și crea ocazii însemnate. Mai mult, prima situație a fost a Farului (Ene 23), iar apoi Larie a fost blocat în careu (38), după ce M. Nae ratase în minutul 24. Minutul 41 i-a adus Farului prima eliminare, arbitrul considerând că Soare a simulat că a fost faultat în careu, motiv pentru care a primit al doilea galben. În superioritate numerică, Sportul a dominat clar începutul părții secunde, când a avut și o mare ocazie, în minutul 53 (Curelea, singur la 6 m, a tras peste). Deși în zece, „marinarii” au sperat că pot da totuși lovitura, astfel că, după ce și-a asigurat flancul drept, introducându-l în teren pe Andrade, banca Farului a mutat ofensiv, cu Henry și Doicaru. Farul nu s-a dat bătută și, încet-încet, a echilibrat jocul, având chiar o bună posibilitate de a deschide scorul (Matei - min. 66, șut peste de la 16 m). Prezența pe gazon a lui Henry a fost scurtă, pentru că Istvan Kovacs l-a trimis la cabine în minutul 71 („roșu”), apreciind că, într-un duel cu Nae, tânărul nigerian a lovit. Farul a rămas astfel în nouă, dar numai trei minute, pentru că și „studentul” Curelea a luat drumul vestiarelor, după două galbene, iar raportul de forțe devenea 9 la 10. Până la final, Sportul a încercat golul victoriei, dar nu a reușit mai mult decât unele șuturi de la distanță (Nicola, Ciupe, C. Gheorghe), pe lângă sau la care portarul Farului, Sardescu, a intervenit cu siguranță. De cealaltă parte, Farul nu a depus armele, iar pe contraatac, vitezistul Fatai a avut două ocazii (75, 83), iar în al doilea minut de prelungire a fost la un pas de victorie, dar nu a reușit să speculeze din apropiere ezitarea portarului Viciu. *** Sportul Studențesc (antrenor, Tibor Selymes): Viciu - Ciupe, Patriche, Lung (73 N. Vasile), Cazan - M. Nae, Cruceru (53 C. Gheorghe), Cr. Irimia, Chețan (68 O. Chihaia) - Curelea (cpt.), Ferfelea. FC Farul (director tehnic, Dennis Șerban; antrenor, Gică Butoiu): Sardescu - Mățel (cpt.), Păcuraru, Pătrașcu, Cristocea - M. Soare, B. Andone (56 Henry), Larie, C. Matei (69 Doicaru) - Fatai, M. Ene (51 Andrade). Cartonașe galbene: M. Nae (71), Curelea (67, 74) / M. Soare (30, 41), Doicaru (69); cartonașe roșii: O. Chihaia (74) / M. Soare (41), Henry (71). A arbitrat Istvan Kovacs (Carei).