Au dat marea pe munte! Luptătorii Mangaliei au încheiat primul stagiu al anului

Antrenorii Marian Oancea și Cornel Trucmel au pus, ieri, capăt cantonamentului de iarnă. Timp de o săptămână, peste 20 de sportivi de la CSS Mangalia s-au aflat în pregătire, în munții Parâng, la peste 2.000 de metri altitudine.O zi a sportivilor începe cu o înviorare, la ora 7 fix. Programul luptătorilor a inclus alergări montane, pe distanță de 7 km, contracronometru, ori alergări cu adversarul în spate, pentru forță. Cei doi antrenori au întocmit un program ce includea două sesiuni de pregătire pe zi.„A fost o pregătire binevenită, ca după vacanță. Sportivii s-au acomodat imediat la programul de pregătire și de intrare în efort. Am avut alergări pe teren accidentat, urcări pe munte cu adversarul în spate. Vom continua antrenamentele la Mangalia, în modul obișnuit, în fiecare zi, în sală, iar duminica, alergare pe plajă. Sperăm la rezultate și mai bune în acest an. Până vom începe sezonul competițional, vrem să mai facem un cantonament, în luna februarie, în săptămâna în care vor avea vacanță”, a declarat antrenorul Marian Oancea.Luptătorii Mangaliei s-au pregătit cot la cot cu sportivii din Jegălia, și ei aflați în stagiu de iarnă. De asemenea, elevii lui Marian Oancea și ai lui Cornel Trucmel au avut ocazia să facă antrenamente în comun cu lotul național de judo.Delegația sportivă din sudul litoralului a fost condusă de prof. Ionel Luca, președintele de onoare al CS Mangalia.Din lotul de sportivi s-au numărat și luptătorii Mangaliei, medaliați atât la competițiile naționale, cât și internaționale: Andreea Ana, Ana Maria Pârvu, Ana Maria Predică, Ana Maria Bunduc, Cătălin Pârvu, Daniel Sandu.Ca în orice cantonament, nu au lipsit nici orele de relaxare și de distracție. Sportivii s-au putut bucura și de câteva ore pe pârtie. Încântați, cei mai mulți dintre ei au ales schiurile în detrimentul săniilor.v v vPrimul concurs din an pentru luptătorii români este Campionatul Național de seniori, din perioada 29-31 ianuarie, de la Craiova.„Noi ne ocupăm de creșterea luptătorilor. Nu avem seniori, dar probabil vom înscrie juniorii. Urmează să aibă loc o întâlnire în cadrul federației și vom vedea. Pentru această competiție, ne gândim să concurăm cu două sportive - Ana Maria Bunduc și Nicoleta Popa”, a adăugat Marian Oancea.