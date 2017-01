„Au ceva probleme pe teren propriu, sperăm să-i taxăm şi noi“

Sâmbătă, la Urziceni, Unirea - FC Farul, în etapa a 12-a a Ligii 1

„Au ceva probleme pe teren propriu, sperăm să-i taxăm și noi“

Farul evoluează, sâmbătă, pe terenul viceliderei clasamentului, echipa cu cel mai bun atac din Liga 1. Unirea a pierdut însă ultimele două meciuri jucate la Urziceni, „rechinii” sperând să speculeze slăbiciunile arătate de elevii lui Dan Petrescu în propriul fief. Dacă, în Liga 1, Farul e pe locul 14, cu 11 puncte și -7 la „adevăr”, Unirea (24p, +9) se află la un punct în spatele liderului Dinamo, are cel mai percutant atac din campionat (22 de goluri marcate), iar distanța până la Farul e de 13 puncte. Elevii lui Dan Petrescu nu s-au descurcat însă în ultimele două partide de la Urziceni, pierzându-le pe amândouă: 0-1 cu Poli Iași și 1-2 cu U Craiova. „Vom avea un meci foarte greu. Urziceni a bătut în ultima etapă la Bistrița, are un moral bun și tânjește la fotoliul de lider, de care este foarte aproape. Pe de altă parte, în ultimele două meciuri jucate acasă, a părăsit terenul învinsă, deci are ceva probleme în fața propriilor suporteri. Noi vom încerca să speculăm aceste greșeli pe care le face Unirea la Urziceni și să nu pierdem”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, mijlocașul farist Cosmin Băcilă, autor al golului „rechinilor” de la Iași și pasator decisiv pentru reușita lui Denis Alibec din meciul cu FC Timișoara. La Unirea, evoluează doi jucători care au îmbrăcat, sezoanele trecute, tricoul Farului, Todoran și Apostol (al treilea ex-farist fiind Mara), dar Băcilă nu crede că, din acest punct de vedere, meciul va fi unul special pentru constănțeni. „Poate pentru ei va fi special, că își întâlnesc fosta formație. Pentru noi, important este să ne iasă jocul și un rezultat bun. Asta îmi doresc cel mai mult. Nu contează pe cine vom avea adversari în teren. Mi-ar plăcea să mai dau o pasă de gol sau chiar să marchez, dar ce contează cel mai mult e să obținem măcar un egal. Iar dacă va fi victorie, cu atât mai bine”, ne-a mai spus Băcilă.