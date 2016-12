Atleţii constănţeni ţintesc podiumul la prima competiţie a anului

Atleții constănțeni țintesc podiumul la prima competiție a anului

Week-end-ul acesta, atleții constănțeni „aprind fitilul“ noului an competițional. La Bacău, pe 24 și 25 ianuarie, va avea loc Campionatul Național de seniori, tineret și juniori I, etapa 1, dar mai important, va avea loc finala Campionatului Universitar pe teren acoperit.În ultima etapă a competiției universitare sunt așteptați să vină între 150 și 200 de sportivi din întreaga țară, care s-au calificat în urma celorlalte etape. Delegația constănțeană este formată din Claudia Bobocea, participantă la probele de 800 și 1.500 de metri, An-dreea Lefcenco, la triplusalt și lungime, Cristina Toma, la triplusalt, Alexandru Baciu, Cristi Boboc și Adrian Dăianu, la triplusalt și lungime, Cosmin Dumitrache, la 60 de metri plat și 60 de metri garduri, Iulian Ganciu, la 400 și 800 metri, și Ionuț Grecu, la 60 metri plat și lungime.„Campionatul Universitar ar fi trebuit să se desfășoare săptămâna viitoare, însă, din anumite motive tehnice, fede-rația a decis să aibă loc acum, la Bacău, ceea ce este un lucru bun. Obiectivul nostru este câștigarea a 3-5 medalii. Dacă vom obține mai multe, asta nu înseamnă decât o încununare a muncii sportivilor și a antrenorilor. Atleții noștri s-au pregătit intens, chiar și de sărbători. Ei nu au avut prea multe zile libere. Din punctul meu de vedere, Dumitrache, Baciu și Bobocea pot cuceri aurul, dar toți sportivii noștri au șanse mari de a fi medaliați”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, conf. univ. dr. Alin Larion, cel care va însoți delegația constănțeană la Bacău.La Campionatul Național de seniori, tineret și juniori I, etapa 1, vor participa 10 sportivi de la CS Farul, dintre care și Lefcenco și Dăianu. Ceilalți atleți participanți sunt Cristi Nicușor Boboc, la lungime și triplusalt, Cornel Bănănău, la 60 metri și 60 metri garduri, Ionuț Neagoe, la 60 metri și lungime, Cristian Bododel, la lungime și triplusalt, Nicoleta Zăvelcă, la 400 și 800 metri, Ana Maria Manea, la 60 metri garduri, Cristian Radu, la 60 și 400 metri, și Cristina Bujin, la triplusalt.„Este primul concurs al anului și este important și pentru moralul sportivilor. Noi am început pregătirea de la începutul lunii octombrie și nu am avut întreruperi, decât câteva zile de sărbători. Am avut câteva antrenamente și în sală, însă de cele mai multe ori ne-am pregătit afară. Cu toții au șanse să poată cuceri un loc pe podium”, a afirmat, pentru „Cuget Liber”, antrenoarea Niculina Chiricuță.Atleții de la CS Farul sunt pregătiți de antrenorii Daniel Cojocaru, Cecilia Gevat, Alin Larion și Niculina Chiricuță.Tot în perioada 24-25 ianuarie, la București, trei sportivi de la CS Farul vor concura la Campionatul Național de juniori III, etapa 1: Bianca Șiangă, la 60 m, lungime și triplusalt, Stere Șiangă, la 400 metri, lungime și triplusalt, și Andrei Cojocaru, la 400 și 800 metri. Cei trei sunt antrenați de Eveline Lisenco.