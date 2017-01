Atleţii constănţeni se întrec pentru medalii la Naţionale

Etapa finală a Campionatului Național de atletism și Cupa de Cristal

Atleții constănțeni se întrec pentru medalii la Naționale

Sâmbătă și duminică, sala de atletism din complexul sportiv național „Lia Manoliu”, din București, va găzdui etapa finală a Campionatului Național de Atletism pentru seniori și tineret și cea de-a 22-a ediție a „Cupei de Cristal”, evenimente la care vorlua parte și 20 de sportivi de la CS Farul Constanța.Anul acesta, fostele „Grand Prix”-uri din circuitul național de atletism au fost înlocuite cu etape de campionat, însă numai în etapa finală, care are loc în acest week-end, se vor acorda medalii, diplome și titluri de campioni.De asemenea, odată cu Campionatul Național se va organiza și ediția a 22-a a „Cupei de Cristal”, cea mai importantă competiție autohtonă indoor din România, cu reprezentare internațională.Din Constanța, vor participa 20 sportivi (11 la masculin și 9 la feminin), printre care: Andreea Ogrăzeanu - 60m, Nadia Ilaș - 60mg, Cristina Bujin - lungime și triplusalt, Andreea Lefcenco - lungime și triplusalt, Cristina Toma - lungime și triplusalt; Iulian Geam-bazu - 60m, Cornel Bănănău - 60m și 60mg, Vasile Adrian - lungime, Cristi Nicușor Boboc - lungime și triplusalt, David Spiridon - lungime și triplusalt.Sportivii sunt antrenați de colectivul format din Cristina Manea, Cătălin Ganera, Lenuța Dragomir, Niculina Chiricuță și Alin Larion.După cele două etape disputate (18-19 ianuarie, etapa I, 7 clasări de podium; 25-26 ianuarie, etapa II, 9 clasări de podium), constănțenii au șansa, în această ultimă rundă, să obțină numeroase medalii și titluri.Premii de 1.000 euro la „Cupa de Cristal“Cupa de Cristal, cunoscută și sub denumirea de „Internaționalele de iarnă”, este o competiție de tradiție în peisajul sportiv românesc.Concursul, care a adunat la start, de-a lungul vremii, nume sonore ale „sportului rege” în contextul olimpic, atleți din țară, dar și de peste hotare, s-a organizat în perioadele 1968-1978, 1980, 1983-1986, întrecerea fiind reintrodusă în programul competițional în anul 2008.Ediția din acest an va fi marcată corespunzător, Federația Română de Atletism acordând cupe pentru cele mai bune performanțe la feminin și la masculin (conform tabelei internaționale de punctaj), în timp ce firma ACTAVIS va răsplăti cu câte 1.000 de euro cele mai bune rezultate. Chiar dacă în acest an nu și-au anunțat prezența atleți din străinătate, disputa se anunță extrem de incitantă, atât pentru publicul devorator al acestui sport, dar și pentru protagoniști.Fiind an post olimpic, în care sunt programate un număr mare de întreceri internaționale de obiectiv, concursul se constituie totodată și în criteriu de selecție pentru lotul care ne va reprezenta la Balca-niada de la Istanbul (Turcia).În plus, reprezintă o posibilitate de a obține rezultate între primele 15 continentale, care le asigură atleților noștri prezența la Cam-pionatele Europene de sală, care se vor desfășura între 1-3 martie, la Goteburg (Suedia).