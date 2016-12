Atleta Mirela Lavric: Nu m-am gândit nicio clipă să mă sinucid

Joi, 14 Noiembrie 2013.

Atleta vasluiană Mirela Lavric, despre care s-a vehiculat că ar fi încercat să se sinucidă aruncându-se de etajul I al unui bloc din Iași, a declarat că nu s-a gânditt nicio clipă să-și pună capăt zilelor.Multipla campioană europeană și mondială la atletism a povestit că a mers luni seara la apartamentul iubitului său, în municipiul Iași, și că l-a găsit pe acesta împreună cu două tinere și un tânăr. Mirela Lavric spune că s-a certat cu prietenul său care i-a reproșat anumite lucruri cu privire la relația lor, după care ea a vrut să plece din apartament.Sportiva a afirmat că a solicitat în repetate rânduri să fie lăsată să iasă, dar că a fost ținută în casa prietenului împotriva voinței sale și supusă unor agresiuni fizice și verbale.'Am încercat să ies din apartament pe geam, crezând că mă pot agăța de creanga unui copac din fața balconului. Am căzut, am mai mers mers puțin până la mașină, după care m-am simțit rău și a venit mașina SMURD. Nu m-am gândit nicio clipă să mă sinucid. Am acordat prea multă încredere și am fost devotată unui om care nu a meritat și a recurs la asemenea gesturi împotriva mea. Asta regret acum. Tot timpul m-am mândrit cu el mai mult decât o făceam cu propria persoană. Poate că din experiența aceasta o să am de învățat, cu siguranță o să-mi revin și o să țin minte experiența pentru viitor', a declarat, astăzi, Mirela Lavric, citată de agrepres.ro.