Atacul poziţional, punctul slab din jocul HCM-ului

Atacul pozițional, punctul slab din jocul HCM-ului

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanța, n-a pierdut, până în momentul de față, niciun punct în turul Ligii Naționale, în acest sezon, și, după 11 runde ocupă prima poziție în clasament, cu 22 de puncte. Totuși, în multe momente, prestația echipei a lăsat de dorit. Antrenorul Constantin Ștefan a declarat, pentru „Cuget Liber”, că HCM are probleme pe atacul pozițional. „În primul rând, trebuie să ne îmbunătățim jocul pe atacul pozițional, unde am dovedit că avem probleme și la confruntarea de pe teren propriu cu Știința Bacău. De asemenea, trebuie să fim mai combativi pe tot parcursul jocului. Va fi foarte important ca, până pe 22 ianuarie, când se reia campionatul, să ne punem la punct jocul, ținând cont că ne așteaptă alte partide extrem de dificile în grupele Ligii Campionilor”, a declarat tehnicianul. Constantin Ștefan a ținut să le transmită suporterilor faptul că pe el nu îl interesează acum decât HCM Constanța. „Nu contează că am fost antrenorul lui Dinamo, acest lucru este istorie! Consider că orice antrenor din țară își dorește să ajungă la Constanța, iar când acest lucru se întâmplă, înseamnă că acel antrenor a muncit pentru a ajunge aici”, a spus Ștefan.