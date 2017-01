Danemarca - România 31-34, în meci amical de handbal feminin

Atacul a scos „flăcări pe nas“

Reprezentativa de handbal feminin a României a câștigat primul meci din cadrul turneului amical din Danemarca, impunându-se, cu scorul de 34-31 (18-16), miercuri seară, la Horsens, în fața selecționatei țării gazdă. Prima repriză a stat mai tot timpul sub semnul echilibrului, tricolorele reușind să se desprindă la două goluri abia în ultimele cinci minute. După pauză, nordicele au preluat conducerea, 22-19, însă, chiar și fără pivotul Oana Manea, accidentată, jucătoarele antrenate de Radu Voina au recuperat diferența, finalul aparținându-le în totalitate. Pentru România, au marcat Carmen Amariei Lungu, Ramona Maier (câte 6), Cristina Neagu (4), Valentina Ardean Elisei, Florina Bîrsan, Elena Avădanii Berehoiu, Iulia Pușcașu (câte 3), Adina Meiroșu Fiera (2), Daniela Crap, Narcisa Lecușanu, Melinda Geiger și Ada Moldovan (câte 1). „A fost un meci bun făcut de fete, au evoluat cu ambiție, și-au dorit mult și au reușit victoria. Portarii Paula Ungureanu și Florentina Grecu Stanciu s-au achitat bine de sarcini, iar pe atac, fiecare a dat totul. Oana Manea a suferit o entorsă, dar nu e grav. Am rulat aproape tot lotul, am împărțit pe reprize, ca să dozez efortul și să văd cum merge fiecare”, a declarat selecționerul român. Naționala tricoloră a susținut aseară, la Odense, revanșa cu Danemarca, rezultatul neparvenindu-ne până la închiderea ediției. Handbalistele lui Voina încheie turneul scandinav cu testul de astăzi (de la ora 11, la Ringsted), în care adversară este formația Muntenegrului. Week-end-ul le va găsi pe românce în Germania, unde vor juca o „dublă” cu selecționata acestei țări, pe 7 martie, de la ora 17, la Neckarsulm, și pe 8 martie, de la ora 15.30, la Tubingen. Handbalistele se pregătesc în vederea marelui examen al verii: barajul cu Belarus (6 / 7 iu-nie și 13 iunie), decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial 2009.