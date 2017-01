Atacantul Tibor Moldovan s-a întors la Farul (galerie foto)

O parte a lotului constănțean a efectuat, ieri dimineață, la club, începând cu ora 8, vizita medicală preliminară. Au fost prezenți 24 de jucători, inclusiv trei fotbaliști cărora le-au expirat împrumuturile: Tibor Moldovan (promovat în Liga 1 cu Unirea Alba Iulia), Otvoș și Marius Soare. Ceilalți 21 au fost: Curcă (sosit primul la stadion), Vlas, Fl. Dobre, Mățel, Pătrașcu, Barbu, Păcuraru, Larie, Pantelie, Rusmir, Fatai, Chico, D. Florea, Nanu (echipa întâi), Bubuleandră, Armando, Țarălungă, Călin, Durbac, Iovă-nescu și Calagi (de la Farul II). În această dimineață, de la aceeași oră, vor face controlul medical „marinarii” rămași (unii dintre străini au sosit la Constanța ieri), iar, dacă va fi nevoie, se va organiza o sesiune medicală și mâine. Antrenamentele încep de luni, când jucătorii au fost chemați la stadion la ora 10. Ieri, în negocierea dintre Mățel și FC Vaslui au intervenit unele probleme, legate, se pare, de pretențiile financiare ale impresarului jucătorului. Farul și Vaslui sunt înțelese asupra transferului. Discuțiile pe marginea protocolului de cedare a clubului către omul de afaceri Giani Nedelcu sunt aproape încheiate, după negocierile de aseară, în urma cărora se redactau formele finale. Mai sunt unele amănunte, dar care nu ar ridica probleme, astfel că astăzi, în jurul prânzului, ar trebui să se semneze actele prin care noua conducere să-și poată începe activitatea. În privința antrenorilor care vor veni la Farul, noua conducere poartă deja tratative cu tehnicieni cu experiență. Altfel, preparatorul fizic al Farului, Gheorghe Avram, și-a încheiat ieri activitatea la club, urmând a face parte din staff-ul lui Petre Grigoraș la Poli Iași. Mijlocașul Liviu Mihai II e cerut la Petrolul Ploiești. Curcă, dorit în străinătate Căpitanul Farului, George Curcă, își dorește să joace în străinătate, fiind interesate de el formații din Franța, Germania (Liga a II-a), Turcia și Ucraina. „Acum sunt un alt George Curcă, am o familie și trebuie să mă gândesc și la viitorul ei. Obiectivul fiecărui jucător e să meargă la mai bine. Sunt discuții cu echipe (numai din străinătate), nu oferte concrete, discuții care vor demara când se va ști cine va fi noul patron. Oricum, eu mi-am început cariera la Farul când echipa era în Divizia B, așa că pentru mine nu e nicio problemă dacă ar fi să joc în eșalonul secund”, a declarat Curcă, pentru „Cuget Liber”. *** „Vizita medicală a decurs bine, acum așteptăm să începem pregătirea. Suntem nerăbdători să ne antrenăm, după trei săptămâni de pauză. Eu vreau să rămân la Farul, cu care mai am doi ani de contract. Sunt de 18 ani la această echipă. Apele încep să se limpezească și am înțeles că, de săptă-mâna viitoare, vom avea un nou patron” Adrian Vlas, portar Farul „E trist că am picat în Liga a II-a. Pentru mine, retrogradarea are dimensiunile unui dezastru. Vreau să rămân la echipă și să promovez din nou. Să sperăm că vor fi mai mulți oameni alături de Farul” Ion Barbu, fundaș Farul „Aștept să se lămurească situația la club și să văd ce va fi și cu mine. Mai am doi an de contract cu Farul. Dacă aș găsi o echipă de prima ligă, aș pleca, dacă nu, rămân la Constanța. A fost un an greu pentru Farul și toți din club suntem vinovați pentru retrogradare” Chico, atacant Farul