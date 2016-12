Atacant de la Viitorul: "Când l-au urcat în ambulanţă nu mai respira"

Atacant de la Viitorul: "Când l-au urcat în ambulanță nu mai respira"

Ştire online publicată Duminică, 08 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Patrick Ekeng a murit la numai 26 de ani din cauza unui stop cardio respirator suferit pe teren la meciul Dinamo - Viitorul 3-3, din ultima etapă a play-offului Ligii I.Jucătorul s-a prăbușit pe gazon în minutul 70, la opt minute după ce intrase pe teren și a murit la spital, unde manevrele de resuscitare nu au dat niciun rezultat. Atacantul Viitorului, Florin Tănase, s-a aflat aproape de Ekeng când acesta s-a prăbușit și a povestit ce a văzut:"Când l-am văzut la pământ, nu îmi venea să cred. M-am îndreptat către el și l-am luat de mână, voiam să îl întorc într-o parte, dar imediat au venit cei din staff-ul medical al lui Dinamo. Mă șimțeam neputincios, am văzut că încă mai respira la început. Eu le ziceam să-i bage mâna-n gură să nu-și înghită limba, iar doctorul mi-a zis că respiră, ca și cum nu ar fi nevoie să-i țină limba. El respira din ce în ce mai puțin când era jos, iar când l-au ridicat pe targă să-l bage în ambulanță eu am văzut că nu mai respira. În timpul jocului mă gândeam numai la el, nu cred că trebuia să mai continuăm să jucăm. După ce am plecat de la stadion am aflat că a încetat din viață. Condoleanțe familiei!", a spus atacantul Viitorului pentru digisport.ro, citează adevarul.ro