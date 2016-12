Astra şi Steaua şi-au aflat adversarii din Europa League

Astra și Steaua și-au aflat adversarii din Europa League

Vineri, la sediul UEFA de la Nyon (Elveția), au avut loc tragerile la sorți pentru grupele Europa League, în care au fost angrenate și cele două formații din România, Astra Giurgiu și Steaua București.Campioana României, Astra Giurgiu, este în delir după ce a reușit să o învingă pe West Ham chiar pe terenul acesteia, scor 1-0, și i-au eliminat pe „ciocănari” pentru al doilea an consecutiv. La Nyon, formația pregătită de Marius Șumudică a făcut parte din urna a patra și a avut parte de o tragere relativ norocoasă. Astra se va duela cu Victoria Plzen (Cehia), AS Roma (Italia) și Austria Viena (Austria). Exceptând fosta campioană a Italiei, Astra se va putea bate pentru calificarea în primăvara europeană cu Plzen și Austria Viena, echipe abordabile.Și Steaua a avut parte de dramul său de noroc. Elevii lui Laurențiu Reghecampf vor întâlni o mai veche cunoștință, submarinul galben „Villarreal”, o echipă de liga secundă din Elveția, FC Zurich și echipa la care evoluează fostul jucător al Stelei, Raul Rusescu, Osmanlisport. În teorie, Steaua are șansele sale reale să treacă de grupe și să se califice în primăvara europeană.Iată grupele complete: Grupa A - Manchester United (Anglia), Fenerbahce (Turcia), Feyenoord (Olanda), Zorya (Ucraina);Grupa B - Olympiacos (Grecia), Apoel Nicosia (Cipru), Young Boys (Elveția), Astana (Kazahstan); Grupa C - Anderlecht (Belgia), St.Etienne (Franța), Mainz (Germania), Qabala (Azerbaijan); Grupa D - Zenit (Rusia) , AZ Alkmaar (Olanda), Maccabi Tel-Aviv (Israel), Dundalk (Irlanda); Grupa E - Plzen (Cehia), Roma (Italia), Austria Viena (Austria), ASTRA GIURGIU; Grupa F - Athletic Bilbao (Spania), Genk (Belgia), Rapid Viena (Austria), Sassuolo (Italia); Grupa G - Ajax (Olanda), Standard Liege (Belgia), Celta Vigo (Spania), Panathinaikos (Grecia); Grupa H - Shaktar Donețk (Ucraina), Braga (Portugalia), Gent (Belgia), Konyaspor (Turcia); Grupa I - Schalke 04 (Germania), Salzburg (Austria), Krasnodar (Rusia), Nice (Franța); Grupa J - Fiorentina (Italia), PAOK Salonic (Grecia), Liberec (Cehia), Qarabag (Azerbaijan); Grupa K - Inter Milano (Italia), Sparta Praga (Cehia), Southampton (Anglia), H. Beer-Sheva (Israel); Grupa L - Villarreal, STEAUA BUCUREȘTI, Zurich (Elveția), Osmanlispor (Turcia).