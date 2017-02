Astra Giurgiu întrerupe seria de şapte victorii a Viitorului

Astra Giurgiu întrerupe seria de șapte victorii a Viitorului

Campioana Astra Giurgiu a întrerupt seria de șapte victorii consecutive a Viitorului Constanța, duminică, pe teren propriu, după ce a învins-o cu 1-0 (0-0), într-un duel din etapa a XXIV-a a Ligii l de fotbal.Unicul gol al partidei a fost reușit de portughezul Filipe Teixeira (min. 58), care a reluat balonul în plasă, cu latul, după un corner executat excelent de Constantin Budescu.După această confruntare, echipa lui Marius Șumudică a urcat pe loc în play-off (locul 6). De partea cealaltă, FC Viitorul Constanța rămâne pe primul loc, însă ecartul față de locul secund, ocupat de Steaua, s-a micșorat la trei puncte.La finalul meciului, managerul tehnic al echipei, Gheorghe Hagi, s-a declarat nemulțumit de jocul prestat de elevii săi. „Felicitări Astrei Giurgiu, ne-au dominat din prima secundă până-n ultima. Am jucat foarte slab, trebuie să analizăm și să vedem ces-a întâmplat. Noi am demonstrat că știm să jucăm fotbal, dar astăzi nu am arătat nimic. Am văzut o echipă, FC Viitorul, numai de vedete, de încrezuți, să vedem dacă vor să se mai antreneze. Eu știu ce au în cap?”, a declarat Gheorghe Hagi, la sfâr-șitul partidei.În următoarea rundă, programată sâmbătă, 25 februarie, FC Viitorul Constanța va juca acasă, de la ora 15, împotriva celor de la Poli Timișoara.Clasament: 1. FC Viitorul (48 p), 2. FC Steaua (45 p), 3. CSU Craiova (40 p), 4. Gaz Metan (38 p), 5. CFR Cluj (37 p), 6. Astra Giurgiu (35 p).Astăzi, de la ora 16, FC Viitorul Constanța U19 va juca în optimile de finală ale Ligii Campionilor U19 (UEFA Youth League), în deplasare, pe terenul portughezilor de la FC Porto. Întâlnirea va fi arbitrată de o brigadă din Scoția, avându-l la centru pe Kevin Clancy. Dacă partida se va termina la egalitate se va trece direct la executarea loviturilor de la 11 metri,iar cine se va califica, va întâlni în sferturile de finală câștigătoarea dintre FC Barcelona și Borussia Dortmund.