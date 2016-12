Astăzi se stabilesc „16“-imile Cupei României

Tragerea la sorți a „16"-imilor de finală ale Cupei României la fotbal are loc astăzi, la ora 15,30, la Casa Fotbalului. Cele 32 de echipe au fost împărțite în trei urne: A - CFR, Urziceni, FC Vaslui, Steaua, FC Timișoara, Dinamo; B - Rapid, Oțelul, FC Brașov, Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, U Craiova, Astra, Victoria Brănești, Sportul, FCM Tg. Mureș, U Cluj, Pandurii; C - Ceahlăul Piatra Neamț, Petrolul Ploiești, Delta Tulcea, Viitorul Constanța, Astra II, Chimia Brazi, Juventus București, CS Otopeni, Alro Slatina, Gaz Metan CFR Craiova, Voința Sibiu, Minerul Lupeni, ACU Arad, FC Silvania. Se vor împerechea echipe din urna A cu echipe din urna C (șase jocuri), după care se vor împerechea echipe din urna B cu echipe din urna C (opt jocuri). Cele patru echipe rămase în urna B se vor împerechea între ele. Meciurile din „16"-imi se joacă pe 21, 22 și 23 septembrie, într-o singură manșă, în sistem eliminatoriu, pe terenul echipei care va fi stabilită prin tragere la sorți.