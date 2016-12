Asociaţia Sportivă FC Farul nu este în faliment

Asociația Sportivă FC Farul nu este în faliment

Tribunalul Constanța a dispus deschiderea procedurii insolvenței împotriva FC Farul Constanța SA, o societate cu activitate suspendată din 4 mai 2009, și nu împotriva clubului de fotbal, care e asociație non-profit. Răsturnare de situație la FC Farul! Potrivit hotărârii civile nr. 4208 / 28 iunie 2010, Secția Comer-cială, de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Constanța a dispus deschiderea procedurii insolvenței împotriva Fotbal Club Farul Constanța SA (societate cu activitate suspendată din 4 mai 2009), și nu împotriva Clubului Sportiv FC Farul (asociație non-profit). Practic, acțiunea a fost îndreptată greșit, împotriva altei persoane juridice. Nu e niciun dubiu, în hotărâre sunt trecute și datele de identificare ale FC Farul SA, număr de ordine în Registrul Comerțului J13/3984/2008 (clubul de fotbal Farul nu are așa ceva) și Codul Unic de Identificare 24712839 (CUI-ul clubului de fotbal este altul). SA-ul a avut ca scop crearea unei echipe de top Fotbal Club Farul Constanța SA este o societate înființată de Gheorghe Bosînceanu, fostul patron al Farului, cu scopul de a întări acțio-nariatul și a mări astfel bugetul (mai mult decât putea asigura el), pentru ca Farul să se poată lupta cu șanse reale în jumătatea superioară a clasamentului Ligii 1 și să se bată chiar la primele șase poziții, conform dorinței suporterilor „marinarilor”. Ideea înființării societății a avut așadar la bază schimbarea și întărirea structurii acționariatului, prin cooptarea de noi societăți co-merciale, puternice, și a autorităților locale (Consiliul Județean și Pri-măria), care să primească pachete de acțiuni și, proporțional cu ele, să participe la finanțarea Farului și la luarea deciziilor. Au fost nenumărate discuții, Adunări Generale și ședințe de Consiliu Director. Celor care și-au exprimat dorința de a se implica le-a fost prezentat, așa cum au cerut, un proiect, întocmit profesionist. S-au cheltuit 60.000 de euro, pentru evaluarea întreprinsă de KPMG Praga și Londra, iar KPMG România a dat procedura de transfer a activității fotbalistice din activitate non-profit în societate pe acțiuni și un proiect de statut, în urma analizei legislației în domeniu și a regulamentelor Federației Române de Fotbal. În cele din urmă însă, proiectul SA-ului a căzut, atât oamenii de afaceri, cât și instituțiile publice locale renunțând a se mai implica. În aceste condiții, activitatea FC Farul Constanța SA a fost suspendată, așteptându-se momentul în care cei care doriseră inițial a participa poate urmau a reveni asupra hotărârii. Între timp însă, a apărut Giani Nedelcu, cel care și-a manifestat interesul de a prelua asociația non-profit FC Farul, iar activitatea s-a îndreptat în această direcție. Mister De unde și până unde însă aceas-tă eroare, de apariție în hotărârea Tribunalului a FC Farul SA în locul asociației non-profit? Misterul ar putea fi lămurit de Valentina Petre (director departament juridic și resurse umane), Giani Nedelcu (patron) - reprezentanții clubului FC Farul, Cristinel Dragomir (vicepreședinte) și Nicușor Constantinescu (preșe-dinte) - reprezentanții Consiliului Județean Constanța, în subordinea căruia se află SC RAJA SA, cea care a depus cererea privind deschiderea procedurii insolvenței. Vrabia mălai visează Patronii Farului nu au renunțat la ideea de a juca în Liga a II-a, deși acest obiectiv e unul utopic. În acest sens, clubul a anunțat că a depus cerere de a se înscrie în eșalonul secund, ieri, în ultima zi în care se mai putea face acest lucru. La situația dezastruoasă care domnește acum la club, demersul pare unul inutil, însă poate că oficialii constănțeni au vrut să se asigure că, dacă, printr-o minune, ar ajunge în situația de a juca în eșalonul secund, să o și poată face, regulamentar. Se vehiculează că patronatul clubului constănțean vrea să cadă de acord, pentru reeșalonări (timp de șase luni), cu jucătorii cărora le datorează bani (astfel încât Farul să poată fi programată în campionat), iar apoi să strângă o echipă și să joace în Liga a II-a, cu obiectiv minimal salvarea de la retrogradare și cu Petre Grigoraș antrenor. Grig a fost sunat și i s-a înfățișat și lui planul. Posibilă teoretic, această variantă are șanse minime de reușită. În primul rând, nu vedem cum ar reuși Giani Nedelcu și compania să-i convingă pe jucători să accepte reeșalonări financiare, ce credibilitate mai au patronii Farului în ochii fotbaliștilor, după ce nu le-au dat banii de multe luni și la ce iureș a ieșit la reeșalonările precedente. Apoi, de unde bani pentru transferarea unei întregi echipe și plata ei? Iar la ora aceasta, când Liga a II-a stă să înceapă, tu abia aduni jucătorii de pe plajă, ce faci cu pregătirea, cu omogenizarea, cu meciurile amicale? Într-un târziu, Petre Grigoraș a fost sunat și de Cristinel Dragomir. Fără a oferi explicații pentru că nu l-a mai contactat pe tehnician de zile bune, Dragomir l-a întrebat pe Grig dacă ar fi dispus să preia o echipă de Liga a III-a susținută de CJC (aceasta fiind tot ce ar putea să facă Consiliul), însă tehnicianul a refuzat categoric. Gaston, la U Cluj Altfel, fostul farist Gaston Mendy s-a transferat liber de contract la nou-promovata în Liga 1 U Cluj, cu care a semnat un contract pe două sezoane, cu posibilitate de prelun-gire pe încă un an.