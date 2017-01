Asafa Powell a stabilit un nou record mondial la 100 m

Ştire online publicată Marţi, 11 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Atletul jamaican Asafa Powell a stabilit un nou record mondial în proba de 100 metri, cu timpul de 9 secunde și 74 de sutimi, în cadrul reuniunii atletice de la Rieti (Italia). Asafa Powell își îmbunătățește astfel precedentul record mondial în această probă, care era de 9 secunde 77 de sutimi, și pe care îl stabilise pe 14 iunie 2005, la Atena. Jamaicanul declarase cu prilejul unei întreceri atletice organizate la Stockholm că este capabil să își îmbunătățescă în acest an rezultatul la 100 metri și pronostica un timp de 9,74 s sau 9,73 s. Asafa Powell are 25 de ani, 1,90 metri și 80 de kg și are în palmares o medalie de bronz la Campionatele Mondiale desfășurate în luna august la Osaka, unde pri-mele două locuri au fost ocupate de Tyson Gay, SUA (9,85s), respectiv Derrick Atkins, Bahamas (9,91s). Precedentul deținător al recordului mondial la 100 metri este americanul Maurice Greene, care a stabilit pe 16 iunie 1999, la Atena, borna de 9,79 s, cu cinci sutimi mai puțin decât rezultatul canadianului Donovan Bailey, care fusese stabilit pe 27 iulie 1996, la Atlanta.