AS Victoria Cumpăna, victorii în turneele de fotbal pentru juniori

Începutul lunii septembrie a consemnat un program foarte încărcat pentru echipa de juniori E (născuți după anul 2006) AS Victoria Cumpăna, ce a participat la un stagiu de pre-gătire la Târlungeni (jud. Brașov) și la ediția a X-a a Cupei EON Kinder 2016, ce s-a disputat pe terenurile „Apollo” și „Week-end” din Târgu Mureș.În tot acest timp, AS Victoria Cumpăna a reușit să se impună în fața celor de la Derby București (3-0) și Viitorul Ungheni (3-2), dar a pierdut confruntările cu ACS Kinder Târgu Mureș (0-3) și FCM Târgu Mureș (0-3).Echipa de juniori E AS Victoria Cumpăna își desfășoară acitivatea în cadrul proiectului „Fotbal Juvenil - Educație și sănătate prin sport”. Acest proiect se înscrie în cadrul pro-gramului anual de finanțări nerambursabile din fondurile publice ale județului Constanța pe anul 2016, în baza Legii nr. 350/2005. Obiectivul principal al acestuia își propune ca fotbalul din Cumpăna să ajungă, în următorii ani, în sfera performanței sportive și să fie printre primii competitori ai fotbalului la nivel național de juniori.