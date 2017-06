AS Victoria Cumpăna, vicecampioana Campionatului Regional Muntenia la mini-rugby

În zilele de 10 și 11 iunie, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, a avut loc ediția a 38-a a Trofeului București, competiție la care au luat parte 24 de echipe, împărțite în patru categorii: U8, U10, U12 și U14.AS Victoria Cumpăna, formație pregătită de Florin Băcioiu, s-a clasat pe locul doi la categoria de vârstă sub 12 ani, după ce a înregistrat cinci victorii și o înfrângere. Astfel, în grupă, Victoria și-a învins toate adversa-rele: 20-5 cu CS Rugby Săcele, 30-0 cu CS Aurora Băicoi, 45-0 cu CSM București și 55-0 cu CSO Pantelimon. În finală, AS Victoria Cumpăna a fost învinsă la mare luptă, scor 5-10, de către ACS Șoimii București. În urma acestui rezultat, dobrogenii s-au calificat la Circuitul Național de mini-rugby, prima etapă fiind la Constanța, în data de 25 iunie.Din județul Constanța, a mai fost prezentă CSC Mihail Kogălniceanu, în competiția jucătorilor sub 14 ani, echipă ce s-a clasat pe locul 6, după un meci de clasament pierdut în fața celor de la ACS Șoimii București, scor 7-25.