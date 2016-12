AS Victoria Cumpăna, surpriza turneului de mini-rugby de la Frankfurt

Campioana României la mini-rugby, U10 și U12, AS Victoria Cumpăna, a participat, în premieră, la unul dintre cele mai puternice turnee internaționale de mini-rugby pentru categoriile de vârstă U10 - U14.Beneficiind de acordul Federației Române de Rugby, echipa dobrogeană a fost singura reprezentantă a țării noastre la Turneul internațional de mini-rugby de la Frankfurt, deplasarea în Germania făcându-se cu sprijinul Consiliului Local Cumpăna și, în special, a primarului comunei Cumpăna, Mariana Gâju, un susținător constant al mișcării spor-tive din localitate. La competiție, au participat 1.200 de copii de la cluburi de rugby din Anglia, Franța, Irlanda, Țara Galilor, Spania, Belgia, Polonia, Cehia, Germania și România. AS Victoria Cumpăna (antrenori, Florin Băcioiu și Belghin Orazacai) a participat cu copiii de la categoria de vârstă U10 și U12.La categoria U 10, au fost înscrise 23 de echipe, AS Victoria Cumpăna clasându-se la terminarea competiției pe locul 7, după ce a trecut de formații cu tradiție în jocul de rugby - London Welsh I sau Olymp. Besancon II. După prima zi, echipa s-a clasat pe locul doi în grupă și a jucat pentru accederea în sferturile de finală.La categoria de U12, Victoria s-a clasat pe locul 11 din 20 de echipe participante.