AS Victoria Cumpăna, pe podium la Trofeul Transilvania

Pe stadionul „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca, a avut loc, week-end-ul trecut, cea de-a treia etapă a Circuitului Național de mini-rugby, respectiv Trofeul Transilvania, unde au evoluat cu succes și echipele U10 și U12 ale Asociației Sportive Victoria Cumpăna.Echipa U10 a clubului constănțean s-a clasat pe locul secund, după ce a fost învinsă, în finala mare, de Șoimii București, scor 5-10. În disputa pentru locul trei, CSO Pantelimon l a trecut cu 5-0 de Arieșul Mihai Viteazu.La U12, Victoria Cumpăna a terminat pe locul trei, după ce a câștigat finala mică a turneului, scor 30-10, în fața celor de la Warriors Timișoara. Locul l a fost adjudecat de RC Antonio Jr., după o finală cu Aurora Băicoi, scor 10-5.Deplasarea echipelor Under 10 și Under 12 s-a produs în cadrul proiectului de dezvoltare a rugby-ului în comuna Cumpăna, „Sportul, un mod de viață la Cumpăna”. Acest proiect se înscrie în cadrul programului anual de finanțări nerambursabile din fondurile publice ale județului Constanța pe anul 2016, în baza Legii nr. 350/2005.Antrenorul secției de rugby din cadrul AS Victoria Cumpăna, Florin Băcioiu, a fost declarat Antrenorul anului 2015 de Federația Română de Rugby și de Consiliul Local Cumpăna.