AS Victoria Cumpăna, cu două echipe în Circuitul Naţional de mini-rugby

AS Victoria Cumpăna, cu două echipe în Circuitul Național de mini-rugby

Echipele de rugby U10 și U12 ale echipei AS Victoria Cumpăna vor participa astăzi și mâine, la prima etapă a Circuitului Naționalde mini-rugby 2016, Trofeul București, ce se va desfășura pe Stadionul Ghencea din Capitală, unde vor fi angrenate 47 de echipe și peste 800 de copii.Deplasarea echipelor se desfășoară în cadrul Proiectului de dezvoltare a rugby-ului în comuna Cumpăna numit „Sportul, un mod de viață la Cumpăna”. Acest proiect se înscrie în cadrul programului anual de finanțări nerambursabile din fondurile publice ale județului Constanța pe anul 2016, în baza Legii nr.350/2005.Antrenorul secției de rugby din cadrul AS Victoria Cumpăna, Florin Băcioiu, a fost declarat „Antrenorul anului 2015” de către Federația Română de Rugby și de Consiliul Local Cumpăna.„Proiectul «Sportul, un mod de viață la Cumpăna» se derulează în perioada aprilie - decembrie 2016 în două etape, având în vedere participarea echipelor de rugby U10 și U12 atât în com-petițiile naționale, cât și la cele internaționale. Astfel, o primă etapă s-a finalizat prin participarea la Turneul Internațional din Franța, iar cea de-a doua se referă la participarea la Campionatul AMRB U12: 2016-2017 și la Circuitul Național de mini-rugby. Acest proiect își propune ca rugby-ul din Cumpăna să ajungă, în următorii ani, în sfera înaltei performanțe sportive și să fie printre primii competitori ai rugby-ului la nivel național de juniori”, a declarat Florin Băcioiu, antrenor AS Vic-toria Cumpăna.În anul 2015, AS Victoria Cum-păna s-a mândrit cu nenumărate premii obținute în competițiile de rugby și mini-rugby: Campioni naționali la categoriile U10 și U12, locul 1 la Trofeele „București”, „Moldova” , „Brașov” și „Tomis”, locul secund la Cupa „Mariana Lucescu”, locurile 7 și 11 la Turneul Interna-țional de mini-rugby de la Frankfurt pentru U10 și U12, iar Andrei Chelaru a fost desemnat cel mai bun jucător la nivel național, la categoria sa de vârstă.Etapa a doua a Circuitului Național de mini-rugby va avea loc chiar la Constanța, sub de-numirea „Trofeul Dobrogea”, pe 25 și 26 iunie.