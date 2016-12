Constanța, mai tare ca Bucureștiul!

AS SanaSport, campioană la Semimaratonul Gerar

Sezonul 2016 a început cum nu se poate mai bine pentru alergătorii de la AS SanaSport. Aflați în pregătire pentru marele eveniment al anului, Maratonul Nisipului, constănțenii au dat lovitura în Capitală, asistența apreciind unanim victoria provinciei.Echipa AS SanaSport Constanța, în componența Daniel Antonaru, Vasile Apetroaie și Nicoleta Ciortan, s-a clasat pe primul loc la secțiunea mixt din cadrul Semimaratonului Gerar, desfășurat, zilele trecute, în Campusul Universității Politehnica din București.Purtând numărul de concurs 143, echipa constănțeană a terminat cursa de 21 de kilometri într-o oră, 29 de minute, 13 secunde și două sutimi, timp care a propulsat-o pe poziția a V-a în topul general.„Semimaratonul Gerar este unul aparte în peisajul curselor de anduranță. Este o întrecere unică în România. Se alergă în echipă, fiecare având în componență trei persoane. Sunt secțiuni speciale - feminină, masculină și mixtă, în cea din urmă fiind obligatorie prezența a minimum unei fete. De remarcat faptul că toți cei trei componenți ai unei echipe trebuie să alerge în grup compact, distanța permisă dintre ei fiind de cinci metri. Astfel, câștig de cauză are echipa cea mai omogenă, în care timpii fiecărui component, mai ales al fetelor, variază în jurul aceleiași valori. Este o victorie mare a provinciei în fața atleților din București”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele AS Sanasport, Daniel Antonaru.Iată și rezultatele celorlalte echipe din Constanța care au participat la Semimaratonul Gerar: SanaSport IdealPack - locul 4 la mixt, Euxin Team - locul 7 la masculin, (Exce)Lenții - locul 23 masculin, Sanasport 3 (Alexandru Pop + Marian Piron) - locul 33 masculin.Cea de-a treia ediție a evenimentului internațional Maratonul Nisipului va avea loc în data de 27 martie, în stațiunea Mamaia, și se adresează atât alergătorilor amatori, cât și sportivilor de performanță, reprezentând un mijloc inedit de promovare a sportului de masă și a noului litoral românesc la nivel internațional.Acțiunea conține trei probe competitive: cursa individuală de maraton (42,195 km), cursa de semimaraton (21,097 km) și cursa de 10 km și inedita cursă populară Family Run, care îi invită pe părinți să alerge cot la cot cu juniorii lor.Cei interesați să participe la Maratonul Nisipului 2016 se pot înscrie online, pe website-ul evenimentului, www.maratonulnisipului.ro.