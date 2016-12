„Aş prefera să facem cel mai prost joc şi să obţinem puncte”

Antrenorul FC Farul, Alin Artimon:

„Aș prefera să facem cel mai prost joc și să obținem puncte”

Mâine, pe stadionul „Farul”, se vor întâlni liderul Seriei I, FC Botoșani, cu „lanterna roșie”, FC Farul, într-un meci contând pentru etapa a XIX-a din Liga a II-a. Partida va începe la ora 11.00 și este așteptată a fi o întâlnire aprigă între două echipe care au mare nevoie de puncte. „Marinarii” vor să obțină cu orice preț victoria și ar fi mulțumiți de ea chiar și pe fondul unui joc mai slab.„Cum poate să fie un joc cu Botoșani, decât unul dificil, cu o echipă carețintește promovarea și care cred că are cele mai multe argumente să spere ca la sfârșitul campionatului să fie una dintre promovate. Botoșaniul încearcă acest lucru de multă vreme și probabil că în sezonul acesta e mai aproape ca în celelalte ediții. Îi respectăm și atât. Sunt trei puncte puse în joc și sperăm să le obținem. Dacă vom putea face acest lucru în urma unui joc care să continue forma de creștere sportivă, este perfect, dacă nu, aș prefera să jucăm cel mai prost joc și să facem puncte”, a declarat antrenorul FC Farul, Alin Artimon.Schimbări în lotÎn meciul de sâmbătă, antrenorul FC Farul pregătește o altă formulă pentru echipa de start decât în jocul anterior.„Este posibil ca formula de start să difere pentru acest meci. A revenit la programul de antrenament Bumbac. Va intra și Săceanu. Singurul jucător care este în afara lotului este Coteanu, care a făcut, ieri, al doilea antrenament normal, dar ținând cont de pauza pe care a avut-o, nu cred că va face parte din lotul de 18”, a explicat Alin Artimon.Artimon, mulțumitPentru Alin Artimon, evoluția Farului de la începutul returului este una care-l mulțumește și spune că, dacă va obține puncte și din meciul cu Botoșani, atunci va răsufla ușurat.„Avem patru puncte din ultimele trei jocuri. Ținând cont de rezultatele pe care le-am avut - o victorie, un egal și o înfrângere, evoluția noastră nu arată deloc rău. Din contră, din acest motiv am spus că dacă al patrulea joc cu una din echipele care vor să promoveze ne va aduce puncte, atunci vom ieși bine din această luptă. După, avem două săptămâni să analizăm ceea ce am realizat sau ceea ce n-am realizat, pentru că stăm, și să urmeze un alt calup de patru jocuri din care obligatoriu trebuie să obținem puncte”, a mai spus Artimon.