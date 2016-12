„Artişti“ pe tatami

Sportivii de la LPS Constanța, medaliați la Festivalul Românesc de Judo

„Artiști“ pe tatami

Judokanii de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS încheie anul cu fruntea sus. La ultimul concurs din 2009, constănțenii și-au respectat cartea de vizită, urcând în nenumărate rânduri pe podium, spre satisfacția antrenorului Gelal Feuzi. Peste 1.200 de sportivi - un veritabil record în materie - au onorat invitația de a participa la Festivalul Românesc de Judo, turneu organizat, zilele trecute, de asociația municipală București, la Sala Polivalentă. „Ținând cont de faptul că era ultimul concurs al anului, ne-am pregătit cât mai bine, pentru a face o figură frumoasă. Festivalul a fost organizat ireproșabil, pe șase saltele, la patru categorii de vârstă. Cu sprijinul părinților, am deplasat 20 de copii, iar evoluțiile lor au fost conform așteptărilor, adică foarte bune”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Gelal Feuzi. Iată și rezultatele judokanilor constănțeni: Under 11: Ainel Septar (36 kg) - locul II, Ailin Septar (26 kg), Mihaela Pescaru (29 kg), Mergean Memet (27 kg) - toți locul III, Mancu Mustafa (50 kg), Ergep Iuneis (50 kg), Andreea Șeuleanu (26 kg) - toți locul V; Under 13: Alexandru Drugă (50 kg), Mona Radu (52 kg), Tanser Asan (55 kg) - toți locul III, Servent Memet (38 kg), Andrei Grosu (55 kg) - ambii locul V, Laurențiu Tureac (46 kg) - locul VI; Under 15: Radu Mihai (50 kg) - locul V; Under 17: Alexandru Anton (73 kg) - locul II, Lucian Călugăru și Alexandru Voicilă - ambii locul V. De pregătirea lor s-au ocupat antrenorii Gelal Feuzi și Cristina Biță. „Ca sportivă, Cristina a obținut performanțe foarte bune la Campionatele Naționale și Balcanice. Este studentă la Drept, dar va urma, de la anul, în paralel, și cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport. Vreau să o formez ca antre-noare, mâine-poimâine ies la pensie și doresc să las pe cineva să îmi continue munca”, a explicat profesorul Feuzi. Câștigarea a cât mai multe medalii - obiectivul pe 2010 Calendarul competițional pe anul viitor este foarte bogat, atât în turnee naționale, cât și internaționale. „Din urmă, vine o generație de excepție. Avem copii plini de calități, cu potențial uriaș de progres. Sunt ambițioși, le place lupta pe tatami și vor să fie campioni. Vrem să începem anul 2010 în forță, cu medalii la finalele Campionatului Național de cadeți, programat, în luna februarie, la Bistrița. Va urma, în iunie, Campionatul Național de copii Under 11, la Techirghiol, unde țintim câteva titluri. De asemenea, cele mai bune cinci perechi de copii vor fi prezente la demonstrația de kureș, de 1 Mai, la Valu lui Traian”, a declarat Gelal Feuzi. Până atunci, în perioada 31 ianuarie - 6 februarie, 18 copii componenți ai secției de judo de la LPS și antrenorul lor vor merge în cantonament, la Gura Humorului.