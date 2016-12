Simona Halep, campioană de junioare la Roland Garros 2008

Artistă pe zgură

Ştire online publicată Miercuri, 31 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep este una dintre cele mai promițătoare tinere jucătoare de tenis din România. Produs sută la sută al școlii de la Constanța, sportiva se pregătește să încheie un an în care totul i-a mers ca pe roate. Născută pe 27 septembrie 1991, la Constanța, Simona Halep este legitimată la CS Mamaia Idu / LPS „Nicolae Rotaru” CSS, antrenorul care a adus-o la lumina reflectoarelor fiind Liviu Panait. Cea mai importantă performanță a carierei de până acum a Simonei este câștigarea titlului de campioană de junioare în turneul de Grand Slam de la Roland Garros. Pe zgura pariziană, dobrogeanca a învins-o, în marea finală, pe o altă româncă, Elena Bogdan, după un meci cel puțin la fel de spectaculos precum cele din secțiunea senioarelor. După triumful de la Roland Garros, Simona s-a decis să nu mai concureze la junioare, preferând o serie de turnee din categoria ITF. „Nu s-a schimbat nimic după ce am cucerit trofeul, dar acum am pretenții mai mari de la mine și sper să obțin rezultate din ce în ce mai bune”, a declarat jucătoarea, care, în puținul timp liber, ascultă muzică și vorbește cu prietenii pe calculator. În 2008, la junioare, Simona Halep s-a impus în Trofeo Bonfiglio (Italia), a jucat finala la Nottinghill (Australia), dar și semifinale la Australian Open, terminând anul pe locul trei mondial, după Noppawan Lertcheewakarn (Thailanda) și olandeza de origine română Arantxa Rus. La senioare, constănțean-ca a fost prezentă pe tablourile principale ale mai multor turnee, cel mai puternic fiind unul dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. De asemenea, a urcat până în semifinalele Masters-ului România, performanță răsplătită cu bilete de avion pentru viitorul sezon competițional. Mai mult, să fii, la 17 ani, a 343-a jucătoare a lunii, nu-i de colea. Viitorul îi aparține.