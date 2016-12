Artimon rămâne la FC Farul, Giani Nedelcu refuză demisia

2

Arata-ne te rog dovezi

documente cu screenprint, site-uri cu documente online link-uri de ziare orice care sa dovedeasca incercarea domnului Hagi de a salva FC Farul faptul ca scrie ziarul Cuget Liber despre chiria stadionului platita de FC Viitorul sau de eventuale imprumuturi de jucatori de la Academia Hagi la FC Farul, nu dovedeste nimic Noi am ramas cu imaginea cand Hagi a preferat sa preia Poli Timisoara sau Steaua atunci cand FC Farul juca in Liga 1 si acest lucru ne-a lasat un gust amar. Atunci cand iubesti o echipa, te lupti pana la capat sa o preiei, nu te apuci sa construiesti echipe in orase mici (Ovidiu) cu nume de orase mari (Constanta), iar cand esti intrebat de FC Farul, sa spui doar in sec si suparat:"Constanta merita echipa de fotbal in Liga 1" ca si cand "Ma doare in cot, eu sunt stelist si afacerist", Hagi faristul a disparut de cand era mic sau poate nu a existat vreodata, insa Hagi stelistul si Hagi afaceristul inca exista, faceti si voi diferenta !!!

Pacat ca a pus mana pe club acest Giani care nu are nici o treaba cu fotbalul. Viitorul ne da sperantze dar sa nu uitam ca pana sa demareze Gica...