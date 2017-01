Arpad Paszkany: Sunt convins că vom face o performanţă şi cu Inter

Arpad Paszkany: Sunt convins că vom face o performanță și cu Inter

Ştire online publicată Vineri, 21 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Finanțatorul echipei CFR Cluj, Arpad Paszkany, a declarat, astăzi, că este convins că în meciurile cu Internazionale Milano, din 16-imile de finală ale Ligii Europa, campioana României poate obține rezultate pozitive. "Cred că adversar mai greu decât Inter era doar Atletico Madrid, ținând cont de forma pe care o traversează. Cu Inter va fi o dublă manșă, trebuie tratată cu atenție, mai ales prima partidă, în care suntem obligați să marcăm gol sau goluri și să încerăm să împingem deznodământul calificării către manșa a doua. Sunt convins că Paulo Sergio, începând din seara asta, va studia foarte atent Interul, punctele slabe, că forte are foarte multe. Sunt convins că o să facem o performanță și cu Inter. Este o echipă puternică, dar am jucat cu Galatasaray, cu Braga, cu Manchester, nu cred că o să mai existe un exces de respect, așa cum s-a întâmplat cu United la Cluj. Mă bucur că jucăm prima partidă în Italia", a spus Paszkany, informează www.dolce-sport.ro .Arpad Paszkany consideră că CFR ar trebui să primească jumătate de trofeu dacă va trece de Inter, dar și de învingătoarea din dubla Tottenham Hotspur - Olympique Lyon. "Dacă trecem de următoarele două tururi, pot să ne dea o jumătate de trofeu, pentru că am văzut că dacă ne-am califica am întâlni învingătoarea dintre Tottenham și Lyon", a completat Paszkany. Campioana României, CFR Cluj, va întâlni echipa italiană Internazionale Milano, la care evoluează Cristian Chivu, în 16-imile de finală ale Ligii Europa, s-a stabilit în urma tragerii la sorți ce a avut loc, joi, la Nyon.CFR Cluj va juca meciul tur în deplasare, la 14 februarie, de la ora 22.05, returul urmând să aibă loc în România, la 21 februarie, de la ora 20.00. Dacă va trece de 16-imile Ligii Europa, CFR Cluj va întâlni în optimi învingătoarea dublei manșe Tottenham Hotspur (Anglia) - Olympique Lyon (Franța). Turul optimilor este programat la 7 martie, iar returul la 14 martie.Internazionale Milano a eliminat echipa FC Vaslui în play-off-ul Ligii Europa.