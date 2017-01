Aripi Piteşti şi Banatul Timişoara îşi dispută, astăzi, Supercupa „Hagi Danone“ (galerie foto)

Aripi Pitești și Banatul Timișoara își dispută, astăzi, Supercupa „Hagi Danone“ (galerie foto)

Aripi LPS Pitești, câștigătoarea întrecerii cluburilor de la „Cupa Hagi Danone”, și LPS Banatul Timișoara, cea care a triumfat în competiția școlilor, se vor întâlni, astăzi, de la ora 17, pe terenul „Voința” din Constanța, în Supercupa „Hagi Danone”, cine va învinge urmând a ajunge la finala internațională a Cupei Națiunilor Danone, din Africa de Sud. Campioanele „Cupei Hagi Danone”, Aripi Pitești și Banatul Timișoara, s-au stabilit ieri, după cele două finale: Ceahlăul Piatra Neamț - Aripi 0-1 (0-1) și Banatul - Liceul „Mircea Eliade” București 1-1, 5-4 după penalty-uri. Echipa din Pitești a fost desemnată și campioană națională, turneul fiind înscris în calendarul Federației Române de Fotbal sub titulatura de „Campionat Național de juniori E”. Premiile au fost înmânate de Gică Hagi și Miodrag Belodedici, directorul centrelor de juniori ale FRF. În întrecerea școlilor, clasamentul primelor trei echipe a fost: 1. LPS Banatul Timișoara, 2. Liceul „Mircea Eliade” București, 3. Școala nr. 27 Brașov. Cel mai bun portar a fost desemnat David Filip, de la Banatul Timișoara, golgheteri au ieșit, la egalitate, Stejărel Vișinel (Școala nr. 12 LPS Suceava) și Sebastian Igor (Brașov), iar Cătălin Dobre (Liceul „Mircea Eliade”) a fost cel mai bun jucător. Primele trei clasate din competiția cluburilor au fost: 1. Aripi Pitești, 2. Ceahlăul, 3. ACU Arad. Premiile individuale: cel mai bun portar - Andrei Crivăț (Aripi Pitești), golgheterul turneului - Andrei Nica (Ceahlăul), cel mai bun jucător - Ianis Hagi (Academia Gheorghe Hagi). „Trebuie să-i sprijinim pe copii să-și îndeplinească visele. Au nevoie de căldura noastră. Îmi place să stau între puști și mă bucur că am petrecut câteva zile frumoase cu ei” Gică Hagi „Am văzut la această competiție bucurii, dar și suferință și lacrimi. Le urez mult succes tuturor copiilor. Avem mare nevoie de jucători la loturile naționale juvenile, iar aici am remarcat câțiva copii promițători” Miodrag Belodedici