Arena Naţională poate fi redeschisă. Copertina stadionului a fost avizată

Arena Națională poate fi redeschisă. Copertina stadionului a fost avizată

Ştire online publicată Luni, 14 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia de avizare din cadrul Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții a acordat, luni, agrementul tehnic pentru copertina stadionului Arena Națională, în urma unei solicitări făcute de asocierea JV Max BOGL - Astaldi, au precizat, pentru AGERPRES, surse din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.Pe 4 martie, primarul general interimar al Capitalei, Răzvan Sava, i-a solicitat vicepremierului Vasile Dîncu accelerarea procedurilor în urma cărora MDRAP să elibereze agrementul privind materialul din care este realizat acoperișul de la Arena Națională. Pe 3 martie, el precizase că, în cazul în care se va lua o decizie favorabilă, se poate obține și autorizația de risc la incendiu."S-au făcut niște teste în România, din care a rezultat că acel material este clasificat clasa C, adică arde ca hârtia. Producătorul materialului respectiv a făcut niște teste într-un laborator în Italia — un laborator acreditat și notificat la Bruxelles — a venit cu rezultatul testelor pe acel material. A rezultat că el se clasifică în clasa B. Acest material a fost depus la Ministerul Dezvoltării pentru obținerea agrementului, pe data de 24 februarie 2016. Așteptăm de la Ministerul Dezvoltării să îl analizeze și, în funcție de decizia pe care o va lua, să vedem: avem agrement sau nu", a spus Sava.Tot pe 4 martie, vicepremierul Dîncu precizase că există toate condițiile pentru ca meciul de fotbal România-Spania să se joace la București, pe Arena Națională, fiind numai problema acceptului Primăriei.MDRAP a mai arătat, pe 6 martie, că agrementul pentru copertină a fost eliberat încă din 16 februarie și că, deși în urma testelor efectuate, copertina tip Duraskin a obținut clasa C de certificare, prin expertiza întocmită în 2014 de expertul inginer tehnic Dan Dumitrescu, s-a concluzionat că arderea membranei nu afectează structura metalică de susținere, "că încadrarea în clasa C este acceptabilă și, în această situație, prezintă siguranță pentru utilizatori".Reprezentanții ministerului explicau că abia pe 4 martie asocierea JV Max BOGL — Astaldi a solicitat Institutului de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții — ICECON SA București modificarea agrementului tehnic, iar această cerere va fi analizată pe 14 martie în Comisia de avizare.Tot pe 4 martie, primarul interimar al Capitalei, Răzvan Sava, anunța că, în cazul în care nu va fi luată în considerare expertiza realizată în Italia, va discuta cu constructorul Max BOGL în vederea schimbării membranei acoperișului.