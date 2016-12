„Arbitri fugăriţi prin porumb sau ameninţaţi cu furca“

2

Am facut,impreuna cu zeci de vecini, sesizare pt 1o trecere de pietoni-e aprobata acum aproape 11 luni!!2, amendarea celor care fac custi ilegale de caini pe langa blocuri de vreo 4-5 lunisi altele...oricum absolut nimc nu s-a rezolvat;PRIMARIA ,INSPECTORII SI ANGAJATII LOR NU FAC NIMIC..1, trecere de pietoni aprobata de 11-12 luni-si unii vecini au facut cerere de vreo 2-3- ani!2,aceleasi haite de caini in peninsula pe langa catedrala ortodoxa si catolica-de nu pot sa merg acolo fara frica;3, aceiasi caini pe langa toate blocurile din cartier desi ar fi trebuit distruse custile ilegale de caini si cei care au facut custi amendati -pt ca au semnat aproape 100 vecini de cartier!!ar mai fi si altelerdar la aceste probleme primaria nu a raspuns cu absolut nimic,nicio masura ,absolut nimic de 1 an de zile !!ASA CA NU VA MIRATI DRAGI CONSTANTENI, ACEASTA PRIMARIE SI ADMINISTRATIE NE SFIDEAZA TOTAL!