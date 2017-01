CS Cleopatra a pierdut semifinala cu Pantelimon după un meci cu scandal

Arbitrajul pus la zid, mai lipseau mitralierele!

Echipa CS Cleopatra Mamaia a ieșit din cursa pentru câștigarea medaliilor de aur în Divizia Națională de rugby juniori sub 19 ani. Formația de la malul mării a pierdut, scor 5-27, semifinala cu RC Pantelimon, iar după meci, oficialii constănțeni au contestat în termeni duri arbitrajul. Scandalurile se țin lanț în rugby-ul românesc. După ce RCJ Farul și-a exprimat nemulțumirea față de arbitrajele din meciurile cu Steaua și Dinamo, a venit rândul și celor de la CS Cleopatra să-i pună la zid pe „fluierași”. Meciul de sâmbătă dimineață, de pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, dintre RC Pantelimon și CS Cleopatra, contând pentru semifinalele Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani, s-a încheiat cu victoria gazdelor, cu scorul de 27-5, unicul eseu al echipei constănțene fiind marcat de Cosmin Stan. După joc, a început scandalul, tirul acuzelor fiind îndreptat asupra brigăzii de arbitri. „Maniera de arbitraj a centralului Cristian Răduță a fost sub orice critică. A fluierat tot timpul împotriva noastră. Ne-a penalizat fără motiv în grămezi, a făcut circ la repunerile din margine, considerând eronat strâmbe aruncările noastre, deși bucureștenii erau cei care nu respectau regulamentul în aceste faze. A închis ochii la placajele în aer comise de jucătorii Pantelimonului, ne-a anulat un eseu perfect valabil, măgărie după măgărie. Lângă mine, în tribune, s-a aflat fostul internațional Marin Moț, iar acesta mi-a spus că puteam juca și două săptămâni și nu aveam cum să câștigăm în condițiile respective”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Marian Udroiu, cel care, alături de Adrian Costache, pregătește echipa constănțeană. Tehnicianul este de părere că răul cel mare vine, însă, de sus. „Delegarea lui Cristian Răduță la acest meci este cel puțin suspectă, în condițiile în care echipele constănțene se plânseseră anterior de prestațiile sale. Consider că vina principală îi aparține președintelui Comisiei Centrale de Arbitraj, Emil Pîrțoc. Cât timp acest personaj și oamenii lui vor fi la conducerea arbitrajului, rugby-ul românesc nu va progresa”, a tunat Udroiu. Așadar, CS Cleopatra a fost înfrântă și va disputa, sâmbătă, 12 iunie, la București, doar finala mică, în compania LPS-ului Focșani. Încă un sezon este pe punctul de a se încheia, iar formația constănțeană este eliminată din lupta pentru titlu tot după un meci în care arbitrajul a jucat rolul „primadonei”. În finala mare, vor juca CSS 2 Baia Mare și RC Pantelimon.