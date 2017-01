Apostu rămâne la Farul

Atacantul Bogdan Apostu nu a mai semnat cu echipa de primă ligă din Israel cu care negociase, ci a rămas la Farul. „Am ajuns la o înțelegere cu domnul Bosînceanu și am semnat un nou contract, pe doi ani. Eu mai eram oricum sub contract încă doi ani cu FC Farul, însă diferența dintre vechiul și noul contract ține de partea materială. Noul contract încă nu a fost înregistrat la Ligă, însă, din etapa a 7-a, dacă antrenorul va apela la serviciile mele, voi fi pe teren. Sper să fie un nou început pentru mine și să înscriu cât mai multe goluri pentru Farul", a declarat Apostu.