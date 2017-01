Georgia - România, în Cupa Europeană a Națiunilor la rugby

Apărarea, cheia succesului

Reprezentativa de rugby a României susține, sâmbătă, la Tbilisi, un meci foarte important din Cupa Europeană a Națiunilor, în compania naționalei Georgiei, marea rivală a „stejarilor” din ultimii ani. Dacă echipa gazdă câștigă, atunci trofeul nu mai are nicio șansă să ajungă la București. „Pornim de la premiza că putem pleca cu victoria și vom ajunge să câștigăm turneul. Îi cunoaștem bine pe georgieni, dar nu trebuie să ne gândim la asta, trebuie să ne gândim numai la jocul nostru”, a declarat pilierul Dragoș Dima. „Titlul se joacă între noi și georgieni. Am venit să câștigăm. Ei au o echipă bună, foarte mulți jucători evoluează în campionatele din Franța, dar, dacă ne apărăm la fel ca în meciul cu Rusia, nu îmi fac probleme”, este de părere fundașul Iulian Dumitraș. Iată și XV-le de start al României: Dumitraș, Lemnaru, Cazan, Dascălu, Fercu, Vlaicu, Surugiu, Carpo, Ianuș, Macovei, C. Petre (cpt.), Ursache, Dima, Zebega, Nere. Așadar, un singur rugbist al Farului Constanța, Daniel Carpo, este titular. În schimb, Gheară, C. Nicolae (ambii Farul) și T. Pllotschi (Figeac) nu figurează nici măcar pe lista rezervelor. *** Iubitorii rugby-ului au ocazia de a urmări la TV, în week-end, o serie de partide interesante, programul transmisiunilor fiind următorul: sâmbătă: Italia - Franța (ora 16.30, Dolce Sport), Țara Galilor - Irlanda (ora 19.00, Dolce Sport), ambele în Turneul celor 6 Națiuni, Harlequins - Newcastle Falcons (ora 12.30, Sport 1), în LV Cup; duminică: Anglia - Scoția (ora 17.00, Dolce Sport 2), în Turneul celor 6 Națiuni, Gloucester - Newport (ora 15.00, Sport 1), în LV Cup.