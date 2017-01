Apărăăă Răuţăăă! (galerie foto)

Sâmbătă, la Constanța, Farul - Gloria Buzău 1-0

Apărăăă Răuțăăă! (galerie foto)

Portarul „marinarilor“ a avut o evoluție excelentă, neputând fi învins nici din penalty, lovitură de pedeapsă de care oaspeții au beneficiat la scorul de 0-0. „Marinarii” s-au impus cu emoții, sâmbătă, contra Gloriei Buzău, la Constanța, scor 1-0, în etapa a zecea a Ligii a II-a. Băieții lui Sdrobiș au punctat în minutul 71, prin Scărlătescu, după ce, în prima parte, oaspeții au avut trei ocazii bune, iar în minutul 66 au ratat un penalty, după care au rămas în inferioritate numerică! Farul l-a avut însă în zi de grație pe Alexandru Răuță, care a închis poarta. Goal-keeper-ul de 23 de ani a debutat la prima echipă etapa trecută, iar acum și-a continuat, cu și mai mult aplomb, evoluția promițătoare de la Năvodari. Constănțenii nu s-au văzut aproape deloc în prima repriză, când doar Câmpeanu l-a încercat pe portarul advers, în minutul 17, după ce oaspeții irosiseră deja două situații periculoase, prin Smedescu (13) și ex-faristul Prodan (15, când L. Ștefan a respins aproape de pe linia porții). Și asta nu a fost tot, până la pauză Gloria mai arătându-și de trei ori colții. De două ori chiar amenințător de tot (M. Pușcă și Ungureanu, în minutul 34), dar Răuță a fost la post. După ce îl pierduseră pe Abuzătoaie încă de la încălzire (puștiul lui Sdrobiș nu a rezistat, fiind înlocuit în formula de start de Hurdubei), „marinarii” s-au văzut lipsiți timpuriu (min. 43) și de Buzea, și el accidentat. În partea secundă însă, jocul s-a schimbat, iar Farul a trecut la cârmă. Au venit și ocaziile, Barbu (60 - „cap” periculos din careu) și Hurdubei (64), dar, în plin iureș al „marinarilor”, lovitură de teatru! Vajou îl faultează pe Smedescu în careu (min. 66) și arbitrul acordă penalty pentru Gloria! Execută Prodan, însă apără Răuță! Colac peste pupăză, peste trei minute, oaspeții rămân și în zece oameni, după ce Mădălin Pușcă a văzut două „galbene” în doar două minute. Și pentru ca tacâmul să fie complet, la scurt timp, în minutul 71, Scărlătescu înscrie din pasa lui L. Ștefan (inspirat urcat mijlocaș central în partea secundă), iar meciul se încheie. Au evoluat: FC Farul (antrenor, Ioan Sdrobiș): Al. Răuță - Nițescu, I. Barbu, L. Ștefan (cpt.), Pașcovici - Scărlătescu, Mutulescu (46 Vajou), Buzea (43 Boboc), I. Lupu - Hurdubei (69 B. Rusu), Ad. Câmpeanu; Gloria (antrenor, Mihai Ciobanu): Budur - Filip, Marin, Berceanu, Otvoș (cpt.) - Smedescu, V. Stan (64 Zuluf), D. Prodan (77 Stroe), Ursu, M. Pușcă - Ungureanu; cartonașe galbene: Mutulescu (29), Vajou (66), L. Ștefan (72), Boboc (74) / V. Stan (56), M. Pușcă (67, 69), Berceanu (83); cartonaș roșu: M. Pușcă (69); a arbitrat Adrian Illyeș (Ploiești). „Știam că va fi un meci greu, cum sunt, de altfel, toate parti-dele pentru noi. Dacă nu avem șansă, extrem de greu câști-găm, pentru că ne creăm foarte puține ocazii. Din fericire, astăzi (n.n. - sâmbătă), am beneficiat iar de noroc. În prima repriză nu am avut decât o ocazie. După pauză, ne-am descătușat însă, am avut acțiuni de poartă, iar publicul a simțit asta și ne-a încurajat, dându-le aripi băieților. Îl remarc în primul rând pe Rău-ță, căruia i-a venit și lui rândul să apere și s-a achitat foarte bine de sarcini. Nu mă refer numai la penalty, ci și în restul meciului intervențiile sale au fost inspirate. Ne bucurăm, e un farist crescut la noi și e de perspectivă“ Gică Butoiu, antrenor secund Farul „Există viață și joc și după penalty ratat și eliminare, însă, din acel moment, noi am intrat în degringoladă. Așteptam mai mult de la jucătorii experimentați. După ce Farul a avut unele situații, iar publicul a început să susțină puternic echipa gazdă, deja unii dintre fotbaliștii mei erau pierduți. Până la penalty, Gloria Buzău a fost stăpâna terenului, a știut foarte bine să închidă jocul și s-a arătat periculoasă în destule situații. Dar a venit acel moment din minutul 66 care a răsturnat moralul băieților” Mihai Ciobanu, antrenor principal Gloria