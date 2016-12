Anunţ important făcut de FRF. Schimbare RADICALĂ de REGULAMENT

Anunț important făcut de FRF. Schimbare RADICALĂ de REGULAMENT

Ştire online publicată Miercuri, 30 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Federația Română de Fotbal nu va mai ține cont de datoriile pe care le au cluburile la bugetul de stat în criteriile de acordare a licenței, începând cu sezonul următor al Ligii I, a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă, directorul sistemului de licențiere din cadrul FRF, Viorel Duru."În fiecare an, data limită stabilită de UEFA pentru a transmite modificările apărute în cerințele de licențiere este 31 octombrie. Pentru a ne încadra s-a dezbătut astăzi regulamentul de licențiere pentru sezonul 2014-2015. Modificările de interes se referă la cerințele pentru obținerea licenței pentru Liga I. Pentru cupele europene nu există modificări, UEFA are această responsabilitate. Ca urmare a dezbaterilor din această vară am propus pentru a ușura sarcina solicitanților de licență să coborâm cerința minimă pentru obținerea acesteia. Astfel încât pentru obținerea licenței în sezonul 2014-2015 nu vom mai evalua datoriile către stat, plata impozitelor și taxelor, așa cum e prevăzut pentru obținerea licenței pentru participarea în cupele europene. Au fost mulți conducători care spuneau de ce interesează federația ce datorii au cluburile către stat. Atunci am zis OK", a declarat Duru, citat de realitatea.net.