Anunţ de la TAS în cazul barajului Rapid-Chiajna

Anunț de la TAS în cazul barajului Rapid-Chiajna

Ştire online publicată Miercuri, 17 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a luat o hotărâre preliminară în cazul plângerii Concordiei Chiajna, care contesta barajul cu Rapid, impus de FRF, scrie Dolce Sport.C. S. Concordia Chiajna informează opinia publică că printr-o decizie preliminară pronunțată astăzi, 17.06.2013, Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne și-a reținut jurisdicția de a judeca disputa dintre Concordia Chiajna și FRF în legătura cu dreptul clubului S.C. F.C. Rapid București S.A. de a participa în sezonul 2013-2014 al Ligii 1.Totodată, TAS a dispus următoarele măsuri preliminare:A respins cererea de suspendare a Deciziei Comitetului Executiv de organizare a unui meci de baraj între Concordia Chiajna și Rapid București, meci deja disputat.A reținut în mod expres că „într-adevăr, se pare că S.C. F.C. Rapid București S.A. nu are licență pentru a participa în următorul sezon al Ligii 1”.A reținut că C.S. Concordia Chiajna nu a făcut deocamdată dovada că deține dreptul de participare în sezonul 2013-2014 al Ligii 1.Având în vedere aceste considerente, și faptul că o decizie asupra cazului va fi luată de TAS în cursul următoarelor săptămâni, C. S. Concordia Chiajna solicită FRF și LPF să nu programeze echipa de fotbal nelicențiată F.C. Rapid în cadrul primelor etape ale Ligii 1, sezonul 2013-2014 si sa ia o decizie in sensul participarii C. S. Concordia Chiajna în sezonul 2013-2014 al Ligii 1, scrie realitatea.net.