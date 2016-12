Anul 2015, unul de „excepţie” pentru handbalul românesc

Anul 2015, unul de „excepție” pentru handbalul românesc

La final de an, președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu a făcut o scurtă retrospectivă a celor 12 luni.Președintele a trecut în revistă faptul că s-a înființat un centru național olimpic de tineret (băieți, 18-23 ani) și un centru de excelență pentru fete, sperând ca FRH să poată deschide și un centru olimpic de tineret pentru fete.„Eu cred că este un an de excepție, poate cel mai bun din ultima perioadă de timp, după foarte mulți ani: o medalie de bronz câștigată la Campionatul Mondial, toate echipele naționale au participat la turnee finale de Campionat European și Campionat Mondial, mergem cu șapte echipe de club în primăvara europeană, numărul de legitimări a crescut foarte mult la nivel de juniori, numărul de echipe înscrise în campionatul de juniori a crescut”, a declarat Dedu, citat de Agerpres.De asemenea, Dedu este încrezător că „tricolorele” se pot califica la Jocurile Olimpice. Președintele a afirmat că 2016 va fi un an greu pentru ambele naționale, căci și băieții au ca și obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2017.