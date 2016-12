Antrenorul Ştefan Aftenie, omagiat de prieteni, familie şi foşti sportivi

Antrenorul Ștefan Aftenie, omagiat de prieteni, familie și foști sportivi

Sâmbătă dimineața, la baza nautică a CS Farul, kaiaciști constănțeni și nu numai au concurat la cea de-a doua ediție a Cupei Farul la kaiac-canoe Memorial „Ștefan Aftenie”.La ora 8.30, actuali și foști sportivi s-au alăturat familiei și prietenilor regretatului antrenor Ștefan Aftenie pentru a-i aduce un omagiu acestuia, prin participarea la cea de-a doua ediție în memoria sa.Deschiderea oficială a fost făcută de Ilie Floroiu, directorul executiv al CS Farul. Au urmat să ia cuvântul Gabriel Olteiu, reprezentantul Federației Române de Kaiac-canoe și Elena Frîncu. Printre cei prezenți, s-au numărat Alina Platon, Sorin Bașturea, Gabi Culea, Ion Văcăreanu, Romică Haralambie, Iulian Mogoș, Marian Ciobanu, Daniela Catană, Ionuț Postolache, Nelu Rață și bineînțeles, fiul tehnicianului, Gabriel Aftenie. Cu toții au venit să îi ofere un omagiu fostului antrenor emerit. Maria Aftenie a fost cuprinsă de emoții și cu lacrimi în ochi își amintea cu drag de cel care i-a fost soț.Toți cei prezenți au ținut un moment de reculegere în memoria celui care s-a dedicat o viață întreagă sportului nautic constănțean. Deși nu era foarte frig, vântul și valurile erau singurele care puteau împiedica buna desfășurare a curselor. Orga-nizatorii au decis ca până la ora 9.30 să hotărască ce e de făcut. Anul trecut, la prima ediție, vremea nu a permis deloc kaiaciștilor să iasă pe apă. Anul acesta, la fel, vremea era mohorâtă, semn că, de acolo sus, antrenorului constănțean îi pare rău că și-a părăsit prea devreme familia, prietenii și sportul mult iubit.Cu toate acestea, organizatorii au decis să scurteze distanța curselor și să iasă pe apă. Sportivii, nerăbdători, au început să-și pregătească kaiacele. Nu a durat mult și s-a dat și startul probelor și cerul parcă se însenina. Cu cât competiția înainta, soarele se arăta din spatele norilor.În proba de masters, alături de tinerii sportivi au participat și antrenori și foști sportivi printre care chiar Gabriel Aftenie și Romică Haralambie. După desfășurarea probelor, în clasamentul general, CS Farul a ocupat primul loc, fiind urmat de LPS Constanța și de Olimpia București. Premiul pentru fairplay a fost înmânat sportivilor de la CSS Călărași.„A fost o competiție reușită și ne bucurăm că am putut ieși pe apă. Ne-am alăturat și noi sportivilor și am reușit să încheiem cu succes o nouă ediție a acestei competiții pe care dorim să o organizăm an de an în memoria tatălui meu”, a declarat Gabriel Aftenie.