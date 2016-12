Antrenorul Petre Grigoraş le cere scuze suporterilor lui Poli Iaşi

Antrenorul Petre Grigoraș le cere scuze suporterilor lui Poli Iași

Ştire online publicată Miercuri, 09 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul Politehnicii Iași, constănțeanul Petre Grigoraș, a declarat, ieri, că regretă incidentul de la finalul partidei cu Gloria Bistrița, atunci când a avut un schimb dur de replici cu un suporter, și le cere scuze fanilor. „Regret ce s-a întâmplat la finalul partidei și îmi cer scuze față de toți suporterii pentru acel incident, deși poate față de unii nu ar trebui să fac acest gest. Îmi reproșez că nu am reușit să-mi păstrez calmul, dar în tensiunea de la final, supărat pentru rezultat, am intrat în polemică cu un suporter care m-a înjurat și m-a acuzat că am distrus echipa. Nu am mai fost niciodată într-o astfel de situație, să fiu criticat, poate de aceea am reacționat astfel”, a spus Grigoraș.