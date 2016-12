Antrenorul Marin Barbu, cel mai tare transfer al Callatisului Mangalia

Președintele clubului Callatis Mangalia, Neculai Tănasă, a declarat, într-o conferință de pre-să, că cel mai important „transfer” al grupării din sudul litoralu-lui este… Marin Barbu, antre-nor în care are mare încredere. „Deși suntem nou promovați în Liga a II-a, obiectivul este clasarea pe unul din primele opt locuri și am convingerea că, sub conducerea tehnică a lui Marin Barbu, vom reuși acest lucru”, a spus Tănasă. La rândul său, Barbu a declarat că „nu este ușor să construiești o echipă în ziua de azi, dovadă că orașe mari nu mai au formații în Liga I”, adăugând că „meciul de sâmbătă, cu Delta Tulcea, este extrem de dificil, oaspeții având ca obiectiv promovarea”. În această vară au fost transferați la Callatis, 13 fotbaliști: Ferariu, Sofronie, Miron, Tudose (de la Ceahlăul Piatra Neamț), Dragne, Damian, Cojenel (de la Astra II Giurgiu), Huzuneanu (Dacia Mioveni), Ciortea (CF Brăila), Iordache (FC Snagov), Ungureanu (Gloria Buzău), Samson (CSMS Iași) și Evdochim (Viitorul Constanța). Altfel, conducerea clubului a decis ca accesul spectatorilor la meciurile Callatisului, de pe stadionul „Central” din Mangalia să fie gratuit.