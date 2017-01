Antrenorul Horia Gheorghe a lăsat spada de-o parte şi a trecut la birou

După o viață dedicată scrimei și clubului Farul

Antrenorul Horia Gheorghe a lăsat spada de-o parte și a trecut la birou

Marți seară, în sala de scrimă a Clubului Sportiv Farul, într-un cadru restrâns, cu un aer festiv, s-au reunit mai multe generațiide sportivi, prieteni, colegi și elevi ai antrenorului constănțean Horia Gheorghe, pentru a-l sărbători pe acesta într-un moment special.Ziua de 2 decembrie 2014 va rămâne în amintirea profesorului Horia Gheorghe cu o dublă însemnătate: împlinirea a 65 de ani și retragerea din activitatea de antrenor.Evenimentul a început - cum altfel, dacă nu cu clinchetul săbiilor - într-un duel demonstrativ în care s-au angajat doi dintre cei mai tineri elevi ai profesorului, alături de un alt fost elev, senior. Cel care a deschis ceremonia a fost chiar directorul CS Farul, Ilie Floroiu, care a mărturisit: „Sunt unele momente când trebuie să ne luăm la revedere de la viața de elev, de student, de sportiv sau de antrenor. Astăzi (n.r. - marți), avem două motive de sărbătoare. Horia împlinește 65 de ani și, totodată, are loc oficial retragerea sa din activitatea profesională. Horia a contribuit la dezvoltarea scrimei și a scris istorie în scrima constănțeană. Ușa sălii de scrimă și ușa clubului nostru îți va fi mereu deschisă!”.Câțiva colegi, ieșiți deja la pensie, au ținut să îl încurajeze pe antrenorul Horia Gheorghe. Printre ei, se numără și Elena Frîncu și Elena Buhaiev. Printre cei prezenți, s-au aflat fostul antrenor al profesorului, Mihai Echimenco, reprezentanții Direcției Județene de Sport și Tineret și ai Asociației Județene de Scrimă (AJS) Constanța, colegi de la CSS 1 și mulți alți prieteni.Vădit impresionat, antrenorul Horia Gheorghe a luat cuvântul: „Au trecut 40 și ceva de ani de când antrenez. Sportul mi-a dat foarte multe satisfacții, dar și pierderi. Am avut ocazia ca în țară să am adversari puternici, nu dușmani, ci adversari. De multe ori am câștigat, dar am și pierdut. La clubul Farul, am avut norocul și ocazia ca și conducătorii și colegii mei să fie mari performeri”.v v vDupă o viață întreagă dedicată scrimei, Horia Gheorghe nu se va rupe de tot de pasiunea sa. De câteva luni, profesorul este președintele AJ de Scrimă. Chiar dacă a încheiat cariera de antrenor și îndrumător pe planșă, Horia Gheorghe pornește pe un drum, mai nou pentru el, ce-i drept, dar în care are planuri mari pentru scrima constănțeană.„Scrima pentru mine este o stare de spirit și am vrut să o transmit mai departe. Nu sunt de mult președinte, este ceva nou. Obiectivul este de a realiza un calendar competițional local și național adecvat sportivilor, ca sportivii noștri, de la cea mai mică secțiune la cea mai mare, să aibă continuitate în a face sport. Constanța se află la o margine de țară și concursurile la care mergem sunt la o distanță mare, deplasările sunt costisitoare. Vrem să identificăm sportivi de la cluburile constănțene pe care să-i împingem din spate și să ducem la bun sfârșit pregătirea. Urmează să definitivăm programul pe 2015. Avem multe activități în plan”, a conchis profesorul Horia Gheorghe.