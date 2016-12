Antrenorul HCM, optimist cu privire la meicul cu Lugi HF

Antrenorul HCM Constanța, Zvondo Sundovski, a declarat, astăzi, într-o conferință de presă, că speră să câștige în sferturile de finală ale Cupei EHF la handbal masculin, împotriva echipei din Suedia, Lugi HF. Meciul primei manșe se dispută pe 19 aprilie, de la ora 12:00, la Sala Spoturilor din Constanța, cel de-al doilea fiind programat pe 26 aprilie, de la ora 18:30, la la Fars & Frosta Arena din orașul suedez Lund. "Sâmbătă, va fi un meci important. Avem o responsabilitate mare și totodată o șansă mare să ajungem în Final Four, marele nostru vis. Lugi este o echipă bună dar consider că HCM are jucători mai valoroși și mai bine pregătiți. Îmi doresc să jucăm și să câștigăm." a declarat antrenorul.