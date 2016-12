Antrenorul Greciei: Meciul cu România are un rol important în planul nostru de pregătire pentru Euro-2012

Ştire online publicată Luni, 14 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul reprezentativei Greciei, Fernando Santos, a declarat, astăzi, că meciul amical cu România este important pentru echipa sa în perspectiva Euro-2012 și că își dorește un rezultat pozitiv, chiar dacă nu vânează un record de invincibilitate."Meciul cu România are un rol important în planul nostru de pregătire pentru turneul final al Euro-2012. După ce am remizat cu Rusia (n.r. - scor 1-1), vom încerca să corectăm anumite lucruri în jocul nostru și totodată voi da posibilitatea și altor jucători, unii dintre ei tineri, să evolueze. La meciul cu Rusia de unele aspecte am fost mulțumit, de altele nu, și tocmai pe acestea din urmă vom încerca să le remediem. Nu vreau să mai văd acele erori. Nu jucăm contra României ca să pierdem, de fiecare dată vrem să dăm totul și să câștigăm. Legat de șirul de 17 meciuri fără înfrângere pot să spun că nu vânăm vreun record, dar reprezentăm Grecia și vreau ca la final tabela să arate un rezultat pozitiv", a spus tehnicianul portughez pentru publicația elenă Sport.El a precizat că nu s-a hotărât pe cine va introduce în poartă dintre Tzorvas și Kapino, după ce Kostas Chalkias a devenit indisponibil. "Voi face multe schimbări în echipă față de jocul cu Rusia", a comentat el.Partida amicală România - Grecia se va disputa mâine seară, de la ora 21.30, la Altach (Austria) și va fi transmis în direct de TVR1.