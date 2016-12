Antrenorul FC Farul: "Suntem mai puternici, mai stăpâni, mai atenţi"

4

@suporter FC Farul

nu vezi ca stadionul e gol ???? nu vine nimeni la meci...si tu vrei sa strangi 1 milion de Euro ? Daca era pt Steaua si faceau cheta in Constanta,poti sa fi sigur ca se gaseau destui donatori. De Farul nu ne mai pasa decat noua celor care mergem la meciuri. Eu azi nu am putut sa merg pt ca am piciorul in ghips dar sunt alaturi de echipa mea de suflet din fata televizorului... Bosanceanu nu este interesat de suma respectiva...nu vrea sub nici o forma sa dea echipa lui PORCUSOR CONSTANTINESCU !!! SCLAVUL ALA DE 250kg care ne-a mintit in iunie anul trecut..si care s-a folosit ca de niste carpe de galerie in campanie. Ma bucur enorm ca nu am luat partea la acele manifestari comuniste... Asa ca fratele meu... uita-te bine la aceste meciuri pe care Farul le mai joaca in Liga a II-a pentru ca mai mult ca sigur vor fi si ultimele din istoria clubului nostru de suflet... .FARUL NOSTRU MARE... si pe toti in P**A II DOARE !!! IN CONSTANTA DOAR FARUL CONTEAZA !!!